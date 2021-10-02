NetEase: Аргентина договаривается с Россией о строительстве корабля ледового класса

Буэнос-Айрес, 2 октября. Аргентина ведет переговоры с Россией на тему совместного строительства корабля ледового класса.

Издание NetEase пишет, что о желании Буэнос-Айреса построить совместно с русскими корабль ледового класса заявил посол Аргентины в РФ Эдуардо Зуайн. По его словам, аргентинская верфь Tandanor договаривается с российскими коллегами о реализации масштабного совместного проекта. Она также добавил, что этот вопрос прорабатывается на уровне оборонных ведомств двух стран, передает «ПолитРоссия».

«Для Аргентины подписание этого контракта с Россией является огромным достижением», – рассказал Зуайн.

Он объяснил, что российские специалисты «имеют богатый опыт и обладают лучшими технологиями» для строительства подобных кораблей ледового класса. Аргентинский дипломат добавил, что Буэнос-Айрес в настоящее время изучает различные возможности, рассматривает все варианты и выбирает наилучшее решение для реализации данного проекта.

Ранее сообщалось, что Китай может приобрести у России боевые вертолеты Ка-52К для своих новейших авианосцев. По мнению экспертов, подобным шагом Пекин отправит серьезный сигнал мировому сообществу.