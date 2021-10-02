Под ширмой антисионизма: что стоит за военными учениями Ирана на границе с Азербайджаном

Исламская Республика Иран приступила к масштабным военным учениям на границе с азербайджанской Нахичеванской Автономной Республикой. В качестве предлога для демонстрации силы Тегеран привел «действия сионистского режима», обвинив Израиль в создании угрозы национальной безопасности Ирана через территорию Азербайджана.

Независимый эксперт и политический обозреватель Дмитрий Бабич в беседе с международной редакцией ФАН перечислил вероятные предпосылки наблюдаемого обострения, а также рассказал, во что может вылиться сложившаяся ситуация.

Необъяснимо, но факт

Эскалация напряженности между Ираном и Азербайджаном оказалась неожиданной для мирового сообщества, так как между данными государствами не наблюдается разногласий настолько весомых, чтобы их можно было разрешить лишь военной силой.

Старт иранским учениям был дан 1 октября. Они проводятся в районах, приграничных с Нахичеванской областью — азербайджанским эксклавом между Ираном и Арменией.

Участие в репетиции боевых действий приняли крупные армейские соединения с задействованием основных и ряда вспомогательных родов войск. Известно, что отрабатываются наступательные маневры.

Федеральное агентство новостей /

Название учений «Покорители Хайбара» весьма символично. Это отсылка к событиям VII века нашей эры, когда отряд пророка Мухаммеда захватил иудейский город Хайбар, располагавшийся относительно недалеко от Медины.

Тегеран официально трактует эти учения как реализацию своего суверенного права на самозащиту.

«Иран не терпит действий сионистского режима, направленных против его национальной безопасности, и предпримет любые необходимые действия», — цитируют иранские СМИ сообщение главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахияна.

Кроме того, 30 сентября министр иностранных дел Ирана провел встречу с военным командованием Армении и своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. В ходе диалога Абдоллахиян заявил, что в случае отступления Еревана из Сюникской области (она отделяет Нахичевань от основного Азербайджана) Иран начнет боевые действия против Баку.

Il a déclaré que si les forces armées arméniennes sont obligées de quitter la région de Syunik frontalière de l'Iran et séparant la Turquie et le Nakhitchevan de l'Azerbaïdjan, les forces armées de la République islamique commenceront des opérations militaires contre Bakou. pic.twitter.com/SSEhvgnfRT — Artsakh Terre armenienne (@ArtsakhR) October 2, 2021

Также новообразованное движение исламского сопротивления в Азербайджане «Хусейниты», являющееся, по всей видимости, рупором иранской пропаганды, заявило в связи с приграничными учениями следующее:

«Следует отметить, что основные силы, участвующие в маневрах — это отважная азербайджанская молодежь Ирана. Название учений — послание народу Азербайджана, который должен знать, что целью является израильский режим и силы, защищающие его интересы».

Предпосылки к обострению

В разговоре с корреспондентом ФАН Дмитрий Бабич выразил удивление происходящими на ирано-азербайджанской границе учениями, так как в последние годы отношения между двумя государствами в целом улучшались. Азербайджан и Иран недоброжелательно относились друг к другу в 90-е годы, когда Тегеран фактически выступил на стороне Армении в Нагорнокарабахском конфликте, но в 2010-е годы двусторонние связи нормализовались, и до последних событий именно через иранскую территорию осуществлялось основное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью.

«Я не воспринимаю эти учения как нацеленные против Азербайджана. Я бы обратил внимание, что и руководство Ирана выразило изумление тем неприятным чувством, которое эти учения вызвали в Баку», — сообщил Бабич.

По всей видимости, Иран под «сионистским влиянием» подразумевает стремление Азербайджана к выстраиванию дружественных отношений с Израилем. Ранее на территории закавказской республики проживала большая еврейская община, которая не подвергалась дискриминации и не была чуждой для местного населения. Сейчас, как считает эксперт, Баку рассматривает своих бывших граждан, уехавших в Израиль, как друзей и как возможность для расширения торговых связей с миром.

Ряд СМИ принимает заявления Тегерана о «сионистской угрозе» за чистую монету и приводит в подтверждение официальной израильской позиции факты и цифры из области азербайджано-израильского военного и экономического сотрудничества. Однако в связи с этим возникают закономерные вопросы: почему эти факторы, существующие уже не одно десятилетие, должны вдруг спровоцировать ирано-азербайджанское обострение именно сейчас, а не 3-5-10 лет назад? Не является ли это прикрытием истинных мотивов? Собеседник ФАН приводит несколько версий ответа на данные вопросы.

Нужен вероятный противник для учений

Против «сионистского влияния» Иран теоретически мог бы выступить и в Сирии, однако соседняя республика намного более взрывоопасна, и учения могут перетечь в реальные боевые действия с местными боевиками, а также оказаться действительной провокацией для Израиля. Но войска готовить и тренировать нужно, и иранские власти решили сделать это на другом «фронте».

«Если это так, то это очень большая ошибка Ирана, приведшая к порче накопленных хороших отношений с Азербайджаном, и я надеюсь, что это останется досадной неловкостью и забудется через какое-то время», — комментирует данное предположение Бабич.

"The name of the exercise, "Conquerors of Khaybar," may be a reference to the Battle of Khaybar, in which the Muslims, fought against the Jews in Khaybar, eventually defeating and imposing a tax on them."



Crusade against Azerbaijan? Why?



https://t.co/D9LdiY5tgZ — Turan Gafarli (@ATuranQ) October 1, 2021

Ориентация Азербайджана на Запад

Также ряд претензий Ирана Азербайджану связан с тем, что Гейдар Алиев (3-й президент республики) выбрал четкое прозападное направление в своей внешней политике, при этом стараясь сохранять хорошие отношения с Россией. Иран же осознает, что его конфликт с США и в меньшей степени с ЕС — это надолго, и четкое движение Баку в сторону Турции и Запада было воспринято в Тегеране плохо. Как бы то ни было, собеседник ФАН считает официальную антиизраильскую легенду учений всего лишь «ширмой».

«Самое неудачное объяснение для учений — это «сионистское влияние». Мне не верится, что в иранском руководстве сидят настолько яростные антисемиты, что их раздражает дружба Израиля и Азербайджана. Там, конечно, теократическое руководство и много людей фанатичных, но не до такой степени. Заявления Ирана нельзя принимать за чистую монету, он хочет защититься от Израиля», — отметил собеседник.

#Azerbaijan“corruption spider net”- The Corleones of the Caspian



How Azerbaijan's dictator İlham Əliyev woos the U.S. and Europe. #Aliev https://t.co/7cU2FVLt8z

Reminder by @labovian — News Zapper (@NewsZapper) February 23, 2021

Многозначительное меньшинство

Необходимо учитывать, что внутри Ирана существует крупная азербайджанская диаспора (15-20 миллионов человек), и мы не знаем, что внутри нее происходит, так как в северном Иране нет иностранных корреспондентов и информация оттуда почти не поступает.

«Это вполне возможный вариант: учения — это сигнал иранским азербайджанцам особо не «шевелиться». <…> Известно, что среди них существовало сепаратистское движение. Например, в военное-послевоенное время местное население радостно встречало советские войска и стоял вопрос о присоединении северных иранских провинций к АзССР. Тогда этого не произошло из-за вмешательства западных стран», — напоминает Бабич.

Косвенным подтверждением этой версии является упоминание «азербайджанской молодежи» в заявлении «Хусейнитов». Кроме того, иранское общество дестабилизирует и неуклонное падение уровня жизни в последние десять лет. Вызвано это тем, что Тегеран ограничен в продаже нефти и отключен от системы международных платежей из-за американских санкций, и даже договор с Китаем будет подталкивать ситуацию в сторону улучшения очень и очень медленно.

Iranian Azerbaijanis - Iran's largest ethnic minority. They fully supported Azerbaijan during the war with Armenian occupants. pic.twitter.com/010FYMwHCi — Uchan (@uchsich) October 1, 2021

В результате в Иране имеется внутренний мотив для воинственных заявлений: наличие смертельного врага может послужить для населения объяснением его низкого уровня жизни. При всем этом скатывание ситуации к реальным боевым действиям исключено.

«Думаю, можно точно сказать, что никаких военных действий между Ираном и Азербайджаном не будет. Это стало бы очень непопулярным шагом с обеих сторон. Между этими странами нет реальных противоречий», — считает собеседник.

По ту сторону границы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев воспринял известие об иранских военных учениях с удивлением и критикой Тегерана.

«…Почему именно сейчас и почему на нашей границе? <…> Почему учения в этом районе не проводились в период оккупации? Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангелане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию?» — отреагировал на маневры азербайджанский лидер.

По мнению собеседника ФАН, нервная реакция Алиева может являться попыткой использовать обострение для создания образа нового врага. Армения как исторический противник практически повержена, и теперь нужен новый, который сплачивал бы население. Иран мог бы выступить в этой роли.

Президент Ильхам Алиев: Военные учения, проводимые вблизи нашей границы, вызывают большое удивление https://t.co/6POGwXHdw2 pic.twitter.com/dmRYCpNPtT — АЗЕРТАДЖ Новости (@azertacru) September 28, 2021

С прагматической точки зрения это имеет смысл, так как внешне в Азербайджане все в порядке, партия «Новый Азербайджан» держит власть, но внутри государства действуют дестабилизирующие факторы: борьба кланов, недовольство населения уровнем жизни, конфликт западной культуры и ислама.

«В течение многих лет скреплявшим Азербайджан «цементом» являлось военное поражение в начале 90-х и ожидание реванша. Так что, быть может, Ильхам решил использовать Иран как нового врага. Однако идея конфронтации с иранцами в азербайджанском обществе гораздо менее популярна, чем конфронтация с армянами», — отмечает эксперт.

Кроме того, подчеркивает эксперт, претензия Алиева о выбранном моменте для учений явно несостоятельна. Если бы нечто подобное произошло, когда «армяне были в Зангелане», то Баку вряд ли бы пошел на оказавшийся для него успешным вооруженный конфликт, ведь была бы создана видимость возможной помощи Ирана Армении, как это уже было в 90-е.

Терра инкогнита

Сделать однозначное суждение о факторах, подтолкнувших Иран к военным учениям, в настоящий момент не видится возможным. На протяжении десятилетий Тегеран принимает рациональные внешнеполитические решения, что и позволяет ему оставаться «на плаву» при наличии у него ряда могущественных противников. Необходимо ответить, что речь идет о практических решениях и предпринятых шагах, а не о громких заявлениях.

Существующие предпосылки для наблюдаемого обострения имеют место не первый год, и, возможно, подтолкнувшее Иран к демонстрации силы событие скрыто от мировой общественности. Иранские власти имели множество иных возможностей для совершения выпада в сторону Израиля, и совершенно необязательной при этом была бы порча отношений с Азербайджаном.

Iran holds border war games amid tense relations with Azerbaijan https://t.co/1oAJxK1Znk — Middle East Affairs (@AffairsEast) October 2, 2021

Исламская республика — довольно закрытая страна, и, как отметил собеседник ФАН, львиная доля важной информации из нее просто не поступает наружу.