Звезда Stranger Things Дэвид Харбор отменил все планы из-за выхода Diablo II: Resurrected

Лос-Анджелес, 2 октября. Звезда сериала «Очень странные дела» (Stranger Things) Дэвид Харбор объявил, что планирует посвятить две недели прохождению игры Diablo II: Resurrected.

Студия Blizzard представила геймерам релиз игры Diablo II: Resurrected. Среди покупателей особенно преданным игроком оказался Харбор, который поспешил приобрести ремастер. В связи с этим актер объявил, что отменил все планы и отказался от работы, чтобы посвятить две недели долгожданной игре.

All my commitments and plans for the next two weeks are cancelled and wildly unrelated, Blizzard is releasing Diablo II: Resurrected, a complete remaster of the original game… @playdiablo #diablopartner pic.twitter.com/8vGbzR44rA