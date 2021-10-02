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Звезда Stranger Things Дэвид Харбор отменил все планы из-за выхода Diablo II: Resurrected

  /   Обновлено: 02 октября 2021 20:10
Общество
Звезда Stranger Things Дэвид Харбор отменил все планы из-за выхода Diablo II: Resurrected
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Лос-Анджелес, 2 октября. Звезда сериала «Очень странные дела» (Stranger Things) Дэвид Харбор объявил, что планирует посвятить две недели прохождению игры Diablo II: Resurrected.

Студия Blizzard представила геймерам релиз игры Diablo II: Resurrected. Среди покупателей особенно преданным игроком оказался Харбор, который поспешил приобрести ремастер. В связи с этим актер объявил, что отменил все планы и отказался от работы, чтобы посвятить две недели долгожданной игре.

«Все мои обязательства и планы на ближайшие две недели отменены и совершенно не связаны, Blizzard выпускает Diablo II: Resurrected, полный ремастер оригинальной игры…» — заявил актер.

Харбор также признался, что эта игра разрушила его отношения в 20 лет. Актер иронично предложил посмотреть, к какому хаосу она приведет в этот раз.

Недавно стриминг-сервис Netflix запустил в разработку продолжение фильма «Энола Холмс» со звездой «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. Съемки сиквела стартовали в сентябре.

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