Звезда Stranger Things Дэвид Харбор отменил все планы из-за выхода Diablo II: Resurrected

Лос-Анджелес, 2 октября. Звезда сериала «Очень странные дела» (Stranger Things) Дэвид Харбор объявил, что планирует посвятить две недели прохождению игры Diablo II: Resurrected.

Студия Blizzard представила геймерам релиз игры Diablo II: Resurrected. Среди покупателей особенно преданным игроком оказался Харбор, который поспешил приобрести ремастер. В связи с этим актер объявил, что отменил все планы и отказался от работы, чтобы посвятить две недели долгожданной игре.

«Все мои обязательства и планы на ближайшие две недели отменены и совершенно не связаны, Blizzard выпускает Diablo II: Resurrected, полный ремастер оригинальной игры…» — заявил актер.

All my commitments and plans for the next two weeks are cancelled and wildly unrelated, Blizzard is releasing Diablo II: Resurrected, a complete remaster of the original game… @playdiablo #diablopartner pic.twitter.com/8vGbzR44rA — David Harbour (@DavidKHarbour) October 2, 2021

Харбор также признался, что эта игра разрушила его отношения в 20 лет. Актер иронично предложил посмотреть, к какому хаосу она приведет в этот раз.

Недавно стриминг-сервис Netflix запустил в разработку продолжение фильма «Энола Холмс» со звездой «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. Съемки сиквела стартовали в сентябре.