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Власти Тайваня назвали «агрессией» приближение к острову самолетов ВВС Китая

  /   Обновлено: 02 октября 2021 20:09
Армия
Власти Тайваня назвали «агрессией» приближение к острову самолетов ВВС Китая
wikipedia.org  /  Danny Yu / CC BY-SA 4.0

Тайбэй, 2 октября. Тайбэй выразил Пекину протест в связи с маневрами китайской боевой авиации вблизи воздушного пространства Тайваня.

Тайваньский премьер-министр Су Чжэньчан считает действия КНР «агрессивными». Он утверждает, что международное сообщество все больше отвергает подобное поведение.

«Китай действует агрессивно и вредит миру в регионе. Очевидно, что мир, международное сообщество все больше и больше отвергает подобное поведение Китая», — сказал политический деятель.

Ранее Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая направили 38 самолетов к берегам Тайваня. В маневрах задействовали многоцелевые истребители J-16 и Су-30, бомбардировщики H-6, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, а также разведчик Y-8.

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