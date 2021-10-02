Власти Тайваня назвали «агрессией» приближение к острову самолетов ВВС Китая

Тайбэй, 2 октября. Тайбэй выразил Пекину протест в связи с маневрами китайской боевой авиации вблизи воздушного пространства Тайваня.

Тайваньский премьер-министр Су Чжэньчан считает действия КНР «агрессивными». Он утверждает, что международное сообщество все больше отвергает подобное поведение.

«Китай действует агрессивно и вредит миру в регионе. Очевидно, что мир, международное сообщество все больше и больше отвергает подобное поведение Китая», — сказал политический деятель.

Ранее Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая направили 38 самолетов к берегам Тайваня. В маневрах задействовали многоцелевые истребители J-16 и Су-30, бомбардировщики H-6, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, а также разведчик Y-8.