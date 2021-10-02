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Партия «Грузинская мечта» лидирует по результатам экзит-поллов

  /   Обновлено: 02 октября 2021 20:11
Политика
Партия «Грузинская мечта» лидирует по результатам экзит-поллов
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Степан Яцко

Тбилиси, 2 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на выборах в органы местного самоуправления, свидетельствуют экзит-поллы телекомпании «Имеди».

Второе место занимает партия бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Политическая сила, согласно опросам избирателей, набрала 27,1%. По данным экзит-поллов, мэром Тбилиси станет действующий градоначальник Каха Каладзе, получивший 51%.

Избирательные участки начали работать на муниципальных выборах в Грузии с 7:00 по московскому времени. Жители страны выбирают глав городских и районных собраний, а также 64 мэров муниципалитетов, включая столицу — Тбилиси.

Одной из главных интриг избирательного процесса является борьба за кресло мэра столицы. Правящую партию представляет Каха Каладзе, а «Единое национальное движение» — депутат и руководитель партии Ника Мелия. Вместе с ними на пост претендует лидер объединения «За Грузию» Георгий Гахария.

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