Митрополит Иларион посоветовал православным девушкам не вступать в брак с неверующими

Москва, 2 октября. Священники не рекомендуют заключать браки между верующим и неверующим, поскольку такой союз может быть некрепок.

Таким мнением поделился председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. На вопрос телезрительницы он ответил в эфире телеканала «Россия-24».

«Вы должны понимать, что если вы — по-настоящему верующая девушка, а ваш муж будет антирелигиозно и антицерковно настроен, будет препятствовать вам воспитывать детей в христианской вере, то это сломает и вашу судьбу, и ваш брачный союз», — объяснил митрополит.

Именно поэтому перед принятием такого важного решения следует хорошо подумать и не спешить. По словам Илариона, священнослужители никогда не советуют верующим девушкам выходить замуж за неверующих мужчин.

Митрополит Иларион ранее раскрыл порядок действий в случае обнаружения лжесвященника. По его словам, отличить настоящего священника от ряженого не составит никакого труда.