Краснодарские режиссеры завоевали главный приз на фестивале документального кино «Евразия.DOC»

Минск, 2 октября. Профессиональное жюри шестого международного фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» назвало победителей. Главный приз достался работе режиссеров из Краснодара.

Церемония награждения лучших документальных проектов прошла 1 октября в Минске. Гран-при фестиваля досталось фильму «Реанимация», создателями которого выступили Станислав Ставинов и Андрей Тимощенко. Лента рассказывает о детском враче, работающем в бригаде скорой помощи. На протяжении десяти лет он спасает пациентов от смерти. За прошедшие годы главный герой кинокартины был тем, кто реагировал одним из первых на самых страшные трагедии в стране.

Среди победителей отметилась еще одна работа краснодарской студии «Ржев. 500 дней в огне» Романа Гангана и Ждана Тихонова. Документальный проект рассказывает об одной из самых кровопролитных битв времен Великой Отечественной войны.

Ранее стали известны подробности работы старейшей киностудии Санкт-Петербурга. Председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук заявил, что все долги погашены. Многие годы киноконцерн находился на грани выживания с долгами, превышающими 2 миллиарда рублей.