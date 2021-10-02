Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 20:15
20:14
Спорт
Российские шахматистки второй раз выиграли командный ЧМ
20:11
Политика
NetEase: Аргентина договаривается с Россией о строительстве корабля ледового класса
20:10
Общество
Звезда Stranger Things Дэвид Харбор отменил все планы из-за выхода Diablo II: Resurrected
20:09
Армия
Власти Тайваня назвали «агрессией» приближение к острову самолетов ВВС Китая
20:08
Видео
Проблемы закрыты: кому досталась «золотая коллекция» киностудии «Ленфильм»
20:07
Политика
Партия «Грузинская мечта» лидирует по результатам экзит-поллов
20:03
Общество
Абитуриенты московских колледжей чаще всего выбирают IT-специальности
20:01
Политика
Востоковед Вородин: США использовали Пакистан для борьбы с влиянием СССР в Афганистане
20:00
Общество
Митрополит Иларион посоветовал православным девушкам не вступать в брак с неверующими
19:57
Экономика
Покупатели стали реже интересоваться жильем в московских новостройках бизнес-класса
Все новости

Краснодарские режиссеры завоевали главный приз на фестивале документального кино «Евразия.DOC»
Общество
Краснодарские режиссеры завоевали главный приз на фестивале документального кино «Евразия.DOC»
Prt Scr youtube.com  /  Eurasia Doc

Минск, 2 октября. Профессиональное жюри шестого международного фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» назвало победителей. Главный приз достался работе режиссеров из Краснодара.

Церемония награждения лучших документальных проектов прошла 1 октября в Минске. Гран-при фестиваля досталось фильму «Реанимация», создателями которого выступили Станислав Ставинов и Андрей Тимощенко. Лента рассказывает о детском враче, работающем в бригаде скорой помощи. На протяжении десяти лет он спасает пациентов от смерти. За прошедшие годы главный герой кинокартины был тем, кто реагировал одним из первых на самых страшные трагедии в стране.

Среди победителей отметилась еще одна работа краснодарской студии «Ржев. 500 дней в огне» Романа Гангана и Ждана Тихонова. Документальный проект рассказывает об одной из самых кровопролитных битв времен Великой Отечественной войны.

Ранее стали известны подробности работы старейшей киностудии Санкт-Петербурга. Председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук заявил, что все долги погашены. Многие годы киноконцерн находился на грани выживания с долгами, превышающими 2 миллиарда рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Краснодарские режиссеры завоевали главный приз на фестивале документального кино «Евразия.DOC»
кино фестиваль евразия.doc
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru