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Певица Слава провела серьезную беседу с обидчиками своей дочери

  /   Обновлено: 02 октября 2021 19:53
Шоу-бизнес
Певица Слава провела серьезную беседу с обидчиками своей дочери
instagram.com  /  @nastya_slava

Москва, 2 октября. Популярная певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) провела воспитательную беседу с соседями, которые обвиняли ее дочь Александру в затоплении жилплощади.

Исполнительница хита «Одиночество» резко раскритиковала жильцов московского дома за слишком тонкие окна. Она считает, что причиной затопления стали именно стеклопакеты. Своей дочери она специально поставила двойные, добавив, что вода в квартиру соседей попала из-за обильных дождей. 22-летняя Александра, владеющая элитной недвижимостью, заявила, что не намерена реагировать на жалобы соседей.

«У меня двойные окна, поэтому вода не просачивается. А квартиры снизу сами переделывали [окна], поэтому у них и есть ущерб. Я умываю руки», — рассказала дочь артистки корреспондентам программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Слава донесла свою мысль жильцам дома, объяснив, что они сами виноваты в случившемся. Артистка отметила, что квартира ее дочери стоит порядка 30 миллионов, и при ремонте они не экономили.

Ранее певица откровенно рассказала о начале отношений с возлюбленным Анатолием Данилицким. Звезда призналась, что в тяжелые жизненные моменты она молилась о мужчине, рядом с которым не будет ни в чем нуждаться. Познакомившись с бизнесменом, она не обращала внимание на его законную супругу, сообщает «Вечерняя Москва».

Роману Сланевской и бизнесмена уже больше 18 лет. Как и планировала, артистка ни в чем не нуждается. Недавно она опубликовала фотографии своего номера, в котором отдыхает на Мальдивах. По скромным подсчетам, апартаменты обходятся звезде в 10 тысяч долларов в сутки.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Слава провела серьезную беседу с обидчиками своей дочери
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