Тренер «Динамо» Шварц объяснил поражение команды потерей позиции при владении мячом

Москва, 2 октября. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался после поражения его команды в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

Как отметил немецкий специалист на послематчевой пресс-конференции, «динамовцы» создавали много моментов и прессинговали, пока не пропустили гол. По его словам, после большого перерыва не получилось изменить ситуацию.

«Сейчас основной причиной поражения стало то, что мы теряли свои позиции при владении мячом», — добавил Шварц.

Наставник столичного клуба уточнил, что замены не смогли спасти игру, однако в дальнейшем тренерский штаб будет акцентировать на этом моменте внимание.

В матче «Динамо» — «Крылья Советов» автором единственного гола стал полузащитник Роман Ежов. Один из лидеров чемпионата России «Динамо» после десяти туров набрало 19 очков, в активе «Крыльев Советов» 13 очков.