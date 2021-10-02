Дэниэл Крэйг удостоится собственной звезды на «Аллее славы»

Лос-Анджелес, 2 октября. Имя британского актера Дэниэла Крэйга будет увековечено на «Аллее славы». Об этом сообщила голливудский продюсер Ана Мартинес.

Крэйг готовится окончательно распрощаться с образом агента Джеймса Бонда в предстоящей премьере шпионского триллера «Не время умирать», однако совсем скоро актер окончательно войдет в историю голливудского кино. Так, в Лос-Анджелесе появится именная звезда актера на «Аллее славы».

Продюсер Ана Мартинес объяснила, почему имя Крэйга будет увековечено.

«Дэниэл Крэйг — это британский культурный идол, так же как и Джеймс Бонд, человек, которого он (Крэйг) воплотил в пяти фильмах об «агенте 007». Мы рады разместить его звезду на «Аллее славы»» — сказано в сообщении пресс-центра Голливудской торговой палаты.

Имя Крэйга появится рядом со звездой Роджера Мура, который также примерил на себя роль Джеймса Бонда в XX веке. Почетная табличка станет 2704-й по счету. Кроме того, она будет расположена напротив дома 7007, что является отсылкой к номеру «агента 007».

Премьера блокбастера «Не время умирать» в России запланирована на 7 октября. Изначально ее намечали на апрель 2020 года, но из-за пандемии даты выхода несколько раз переносили, передает телеканал «360». Режиссер картины Кэри Фукунага признался, что снимал некоторые сцены без опоры на сценарий.