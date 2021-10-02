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Проблемы закрыты: кому досталась «золотая коллекция» киностудии «Ленфильм»
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Судебные разбирательства из-за наследия легендарного «Ленфильма» не прекращались на протяжении нескольких лет. Студия не имела прибыли от собственных фильмов, а долги и кредитные обязательства увеличивались с каждым днем.

Для решения проблем кинокомпании было организовано совещание, на котором свои идеи озвучила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова, режиссер и председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук и другие деятели искусства и политики.

В ходе заседания удалось утвердить новую схему распределения дохода. Ранее большую часть прибыли от проката советских кинокартин получала частная компания ООО «Твин СП». Организация тратила средства на личные нужды, тогда как киностудия находилась на грани банкротства.

«Участники совещания пришли к мнению, что все доходы, которые будут получаться от «золотой коллекции» будут делиться в пропорции 50 на 50 между «Ленфильмом» и Госфильмофондом. Мне кажется, что это знаковое решение, к которому очень долго шли. Нам есть, чем гордиться», — заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Реформу положительно оценил генеральный директор киностудии Федор Щербаков. По его словам, оформление новой документации по возвращению прав пользования «золотой коллекцией» от «Твин СП» к «Ленфильму» займет не более десяти дней.

«Права были оформлены на компанию, у Госфильмофонда были определенные обязательства. Просто так их не расторгнуть. Но нашли механизм, как это сделать в досудебном порядке. Я благодарен всем тем, кто откликнулся. Это справедливое решение и коллекция возвращается на «Ленфильм», — утверждает Щербаков.

В рамках открытой части совещания эксперты обсудили проект развития «Ленфильма». Так киностудию планируют превратить в общественное пространство, целью которого будет помощь в реализации инициатив молодого поколения.

«Конечно, мы ждем от «Ленфильма» мощных, серьезных сценариев, которыми славится Санкт-Петербург. Уже в этом году ребята представляли первые свои сценарии. Нам очень важно, что есть ряд дебютов, которые в этом году, надеюсь, будут поддержаны и представлены опытными состоявшимися продюсерами, которые также собираются сотрудничать с «Ленфильмом», — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Решился вопрос и с кредитными обязательствами студии. Ранее ее долги превышали два миллиарда рублей. В беседе с журналистами Федор Бондарчук подчеркнул, что сейчас у «Ленфильма» не осталось задолженностей.

«Программа развития «Ленфильма» одобрена, «золотая коллекция» возвращается на студию. У меня сегодня большой праздник. Мы долгие годы к этому шли, и сейчас я могу говорить о том, что все проблемы с «Ленфильмом» закрыты», — поделился информацией председатель совета директоров студии.

Татьяна Голикова отметила, что уже в 2022 году киностудия должна выйти на безубыточный режим работы.

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