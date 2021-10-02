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Бизнесмен Олейник объяснил, почему Украина может превратиться в сырьевую колонию
Экономика
Бизнесмен Олейник объяснил, почему Украина может превратиться в сырьевую колонию
Федеральное агентство новостей

Киев, 2 октября. Киев устремился прямиком в экономический кризис с банкротствами, безработицей и ценовым ростом, пишет в своем Facebook председатель Федерации работодателей Дмитрий Олейник.

Сложившаяся на газовом рынке Европы ситуация сказывается неблагоприятно для Украины, так как государство закупает энергоносители по спотовым ценникам. Соответственно, средняя стоимость голубого топлива для страны превышает аналогичную в соседних государствах в 3,5 раза. Об этом пишет РИА Новости.

«Расспрашивал друзей в ЕС... Выяснил, что цена на октябрьский газ в разных странах колебалась от 300 до 700 евро. А в Украине – 1100 евро», — пожаловался на текущую обстановку профсоюзный эксперт Олейник.

Предприниматель уверен в том, что в скором времени абсолютно вся украинская продукция резко подскочит в цене, так как стоимость сырья изначально включена в себестоимость каждого товара.

«Заводы и фабрики потихоньку остановятся. А люди останутся без работы – это уже очень серьезно. Доходы бюджета "лягут", расходы взлетят... Вопрос банкротств – вопрос времени», — предрекает печальное будущее страны бизнесмен.

Основной удар будет нанесен по перерабатывающей индустрии Украины, считает профсоюзник. Впоследствии, предполагает глава ФРУ, у государства останется единственный вариант — это превращение в аграрно-сырьевую колонию. Похожего мнения относительно перспектив Украины придерживается директор Института развития экономики государства Александр Гончаров.

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украина прогноз олейник природный газ экономический кризис ФРУ
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