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Охрана Зеленского жестко оттеснила журналистку Корзун после вопроса о санкциях
Политика
Охрана Зеленского жестко оттеснила журналистку Корзун после вопроса о санкциях
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 2 октября. Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос корреспондента издания «Страна.ua» Юлии Корзун о санкциях. Охрана главы государства оттеснила журналистку.

Юлия Корзун спросила президента Украины, понимает ли он, что рано или поздно сядет в тюрьму за санкции против ее издания. Владимир Зеленский молча прошел мимо журналистки, а его охрана жестко оттеснила корреспондента.

Президент услышал вопрос, но не ответил на него. Издание в Telegram-канале подтвердило такую информацию.

«Рано или поздно ответит. В суде ответит», — отмечает «Страна.ua».

Совет национальной безопасности и обороны Украины в августе ввел санкции против главного редактора ресурса Игоря Гужвы. Ограничениям подверглись также связанные с ним физические и юридические лица.

СНБО ранее также ввел санкции против организаторов российских выборов из Крыма и Донбасса. Секретарь координационного органа Алексей Данилов отметил, что ограничения касаются членов избиркомов, кандидатов, агитаторов и наблюдателей.

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зеленский сми Корзун
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