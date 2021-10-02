Охрана Зеленского жестко оттеснила журналистку Корзун после вопроса о санкциях

Киев, 2 октября. Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос корреспондента издания «Страна.ua» Юлии Корзун о санкциях. Охрана главы государства оттеснила журналистку.
Юлия Корзун спросила президента Украины, понимает ли он, что рано или поздно сядет в тюрьму за санкции против ее издания. Владимир Зеленский молча прошел мимо журналистки, а его охрана жестко оттеснила корреспондента.
Президент услышал вопрос, но не ответил на него. Издание в Telegram-канале подтвердило такую информацию.
«Рано или поздно ответит. В суде ответит», — отмечает «Страна.ua».
Совет национальной безопасности и обороны Украины в августе ввел санкции против главного редактора ресурса Игоря Гужвы. Ограничениям подверглись также связанные с ним физические и юридические лица.
СНБО ранее также ввел санкции против организаторов российских выборов из Крыма и Донбасса. Секретарь координационного органа Алексей Данилов отметил, что ограничения касаются членов избиркомов, кандидатов, агитаторов и наблюдателей.