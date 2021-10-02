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Крупнейшая комета за всю историю наблюдений движется к Солнцу
Наука
Крупнейшая комета за всю историю наблюдений движется к Солнцу
wikipedia.org  /  John Vermette / CC BY-SA 4.0

Веллингтон, 2 октября. Гигантская комета была замечена астрономами на границах Солнечной системы. Предполагается, что она пройдет мимо Солнца в 2031 году.

Группа астрономов из Новой Зеландии вычислила траекторию полета крупнейшей кометы в истории — кометы Бернардинелли – Бернштейна (C/2014 UN271). Об этом сообщает издание Daily Mail. Как утверждают ученые, она движется по направлению к Солнцу.

Комета была обнаружена на расстоянии 29 астрономических единиц от Земли. Размеры ее ядра составляют примерно 150 километров в ширину, что является рекордом. Предыдущий «рекордсмен», комета Сарабата, имела ядро размером в 100 километров.

Ученые утверждают, что комета Бернардинелли – Бернштейна пролетит мимо солнца через 10 лет — в 2031 году. Она не представляет опасности для Земли, однако может задеть траекторию движения Сатурна. Предполагается, что к скорому времени комету можно будет увидеть через обычный любительский телескоп.

Как сообщалось ранее, специалисты NASA пропустили астероид, пролетевший рядом с Землей. Небесное тело пролетело на расстоянии 246 километров от планеты. Отмечается, что его размеры сопоставимы с размерами статуи Свободы в Нью-Йорке.

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