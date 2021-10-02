ЦБ подсчитал объемы сомнительных транзакций в банковском секторе

Москва, 2 октября. Главный финансовый регулятор страны выявил сокращение сомнительных банковских операций.

Согласно данным Центробанка, за первые шесть месяцев 2021 года число сомнительных транзакций уменьшилось на 11%, а их объем составил 51 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

«Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились на 11%. Этот показатель составил 51 млрд рублей, тогда как за такой же период прошлого года он достигал 57 млрд рублей. Почти на 20%, до 31 млрд рублей, снизился объем незаконного обналичивания в банковском секторе. Основную часть в их структуре, как и в предыдущие периоды, составляли выдачи со счетов физических лиц (75%)», — отмечается в сообщении Банка России.

Обналичивание денег за пределами финсектора, касающееся операций повышенного риска за обозреваемый период, примерно равняется уровню первой половины прошлого года, их объем располагается у отметки в 13 млрд рублей. Начиная с января по июнь текущего года, за границу по сомнительным основаниям было выведено немногим больше средств, чем ранее, уточняют в Центробанке.

Наибольший спрос в теневом секторе финансовых услуг наблюдался, как и в такой же период предыдущего года, в строительной сфере (36%), торговле (24%) и в сфере услуг (21%).

Банк России недавно идентифицировал ряд розничных инвесторов, манипулировавших на бирже в период с 2018 по 2021 год, которым удалось заработать на финансовых махинациях несколько миллионов рублей.