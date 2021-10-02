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Жители Корсики стали свидетелями смерча у берегов острова
Общество
Жители Корсики стали свидетелями смерча у берегов острова
pixabay.com  /  PD

Париж, 2 октября. Эффектное и опасное природное явление смогли наблюдать жители острова Корсика. На поверхности моря возник гигантский смерч.

Французский остров Корсика оказался во власти опасной стихии. На поверхности Средиземного моря возник водяной смерч. Захватывающее явление привлекло взгляды отдыхающих и местных жителей.

Гигантская воронка высотой в несколько десятков метров кружила в относительной близости от берегов. Кроме того, водяной смерч вплотную приблизился к круизным лайнерам.

Несмотря на происходящее, очевидцы восхитились природным явлением. Вскоре воронка без следа растворилась в небе. Местные власти объявили желтый уровень опасности, опасаясь, что происходящее может повториться вновь.

Мощный торнадо ранее обрушился на север Германии. Он частично повредил крышу одного их жилых домов.

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видео смерч корсика
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