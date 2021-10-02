Представители ХДС обсуждают план отставки Лашета после поражения блока на выборах

Берлин, 2 октября. Представители Христианско-демократического союза (ХДС) намерены вынести на голосование вопрос об отставке председателя блока Армина Лашета.

Демократы приступят к плану по смене руководства партии после поражения ХДС на выборах в бундестаг. Представители блока хотят дождаться результатов предварительных переговоров по правящей коалиции. За отставку Лашета выступают депутаты бундестага Кристиан фон Штеттен и Карстен Линнеман, а также глава гамбургского отделения ХДС Кристоф Плос и руководитель христианских демократов Тюрингии Кристиан Хирте.

На прошедших 26 сентября парламентских выборах в Германии победу одержала Социал-демократическая партия Германии. Консервативный блок ХДС/ХСС по итогам голосования занял второе место. Лашет признал, что несет личную ответственность за эти результаты.