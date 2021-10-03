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Мистическая осень: ФАН собрал топ-6 готических фильмов не Тима Бертона
Общество
Мистическая осень: ФАН собрал топ-6 готических фильмов не Тима Бертона
flickr.com  /  Deutsche Bank

Осень — время мистики и готических настроений, а думая о таком, сразу представляешь фильмы Тима Бертона. И это неудивительно — картины мастера уносят зрителя в мрачный, но трогательный мир, где монстры, призраки и скелеты вовсе не страшат, а вызывают интерес и сопереживание. Для тех, кто без ума от бертоновской эстетики и атмосферы, но не готов в очередной раз пересматривать его шедевры, мы подготовили специальную киноподборку. В ней — несколько примечательных картин, которые так или иначе напомнят вам работы режиссера.

Багровый пик (2015)

Мистическая осень: топ-6 готических фильмов не Тима Бертона
Кадр из фильма «Багровый пик»  / 

Завораживающий и страшно красивый фильм от Гильермо дель Торо, еще одного мастера миров с готическим уклоном. По сюжету молодая писательница переезжает в загадочное родовое имение мужа, где ей предстоит ужиться не только с его не менее загадочной сестрой, но и мрачными тайнами, которые хранит старый дом. Согласно закону жанра, дальнейшие события будут полны для героев кровавых испытаний и драм, однако этот процесс, признаем, не лишен готической изысканности и визуального шика. К слову, жуткий дом, в котором разворачивается хоррор, вместе со всеми предметами в нем был отстроен на съемочной площадке с нуля.

Братья Гримм (2005)

Мистическая осень: топ-6 готических фильмов не Тима Бертона
Кадр из фильма «Братья Гримм»  / 

Куда менее мрачная, но не менее эффектная сказка от известного постановщика Терри Гиллиама. Причем в центре ее повествования — не кто иные, как сами братья Гримм. Правда, по сюжету легендарные рассказчики пока лишь авантюристы, странствующие от деревушки к деревушке в поисках фольклора и легких денег. Однако беззаботная жизнь братьев заканчивается на первой встрече с настоящей нечистью, и вот тут начинается самое интересное… Причем интересное в исполнении обаятельных Хита Леджера, Мэтта Дэймона и Моники Беллуччи. Чем не аргумент посвятить этому фильму осенний вечер?

Красная Шапочка (2011)

Мистическая осень: топ-6 готических фильмов не Тима Бертона
Кадр из фильма «Красная Шапочка»  / 

За адаптацию одной из главных сказок человечества взялась в свое время инди-режиссер Кэтрин Хардвик, в арсенале которой первая часть той самой франшизы «Сумерки». Визуальный стиль постановщицы налицо: холодные тона в кадре, такая же холодная природа, вносящий динамику в повествование саундтрек и нереально красивые актеры в главных ролях. Что ж, история определенно удалась — мистический и в меру мелодраматический сюжет захватывает внимание зрителя, а уклон в сторону народных легенд делает переосмысление сказки как минимум любопытным.

Голос монстра (2016)

Мистическая осень: топ-6 готических фильмов не Тима Бертона
Кадр из фильма «Голос монстра»  / 

А вот и по-настоящему трогательная история от испанского постановщика Хуана Антонио Байоны. Картина рассказывает нам о 12-летнем мальчике, чья мама смертельно больна и скоро покинет этот мир. Неожиданно на помощь ребенку, которого вскоре накроет невыносимое горе, приходит монстр — тисовое дерево, заводящее с ним дружбу и обещающее светлый исход происходящего.

Пронзительное фэнтези о смирении с неизбежным собрало совсем скромную сумму в прокате, однако этот фильм точно стоит зрительского внимания. Особенно в холодные осенние вечера, когда не лишним будет вспомнить о самом ценном в жизни.

Лабиринт (1986)

Мистическая осень: топ-6 готических фильмов не Тима Бертона
Кадр из фильма «Лабиринт»  / 

Отличное костюмированное фэнтези, в чем-то напоминающее ранние работы Тима Бертона. В главной роли короля гоблинов здесь сам Дэвид Боуи, и это определенно один из самых ярких и запоминающихся образов в кинофантастике. Именно из его заточения пытается спасти своего брата главная героиня по имени Сара, которой прежде предстоит пройти путешествие по странному и волшебному миру-лабиринту, находящемуся где-то между явью и сном…

Кстати, значительную часть ролей в сказочном фильме сыграли не живые актеры, а куклы-марионетки, каждая из которых создавалась для картины специально. На этот процесс съемочная команда «Лабиринта» потратила более года.

Коралина в стране кошмаров (2008)

Мистическая осень: топ-6 готических фильмов не Тима Бертона
Кадр из мультфильма «Коралина в стране кошмаров»  / 

Красочный и умеренно жуткий мультфильм от режиссера Генри Селика, работавшего с Бертоном над культовым «Кошмаром перед Рождеством». Честно говоря, творческая дружба мастеров чувствуется: если не знать команду создателей картины, то можно подумать, что за этой анимацией стоит именно Бертон.

В центре яркой и полной мрачного юмора истории — девочка Коралина Джонс. Вместе с родителями она переезжает в новый дом, будто застывший на краю Вселенной. Он таит в себе не мало секретов, один из которых — дверь в иное измерение, в мир альтернативной жизни героини. Вскоре эта реальность полностью захватывает девочку, пока она не понимает, что ее обитатели угрожают ее настоящей семье.

Анимационный фильм стал первой кукольной полнометражкой, изначально снятой в 3D, и занял в свое время третье место в списке самых кассовых кукольных мультфильмов.

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