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Объем ввода жилья увеличился в России почти на 30%

  /   Обновлено: 02 октября 2021 19:14
Экономика
Объем ввода жилья увеличился в России почти на 30%
Невские Новости

Москва, 2 октября. Ввод жилья в России по итогам января-августа составил 52,3 млн квадратных метров. Это оказалось на 29,5% выше показателя за аналогичный период минувшего года.

В августе объем жилищного строительства составил 8,4 млн «квадратов», увеличившись на 26,4% к августу 2020 года. Такие данные представила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Объем произведенных работ по виду деятельности «строительство» в августе 2021 года достиг 997,2 млрд рублей, или 106,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года. По результатам восьми месяцев показатель составил 6 трлн 61,1 млрд рублей, или 107% к январю-августу 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости нарастить строительство жилья на Дальнем Востоке. По его словам, ввод жилья в ДФО должен повыситься в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом.

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