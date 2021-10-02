Съемки нескольких сцен бондианы «Не время умирать» прошли без сценария

Лондон, 2 октября. Режиссер Кэри Фукунага признался, что иногда был вынужден продолжать съемки боевика «Не время умирать» без готового сценария.

Финальная часть блокбастеров бондианы «Не время умирать» готовится к российской премьере с 7 октября. Шпионский триллер столкнулся с множеством препятствий, помимо пандемии, на пути к мировым кинотеатрам. Так, автору сериала «Настоящий детектив» Фукунаге пришлось заменить Дэни Бойла в качестве постановщика.

Кроме того, фильм долгое время испытывал трудности со сценарием — из-за этого режиссер снимал часть сцен, не зная, чем они должны закончиться. Об этом Фукунага рассказал в интервью изданию Esquire.

«Мы писали, когда снимали, и после того, как мы закончили, я сказал себе, что больше никогда этого не сделаю. Но тогда, с Бондом, мы все еще писали», — поделился режиссер.

Фукунага признался, что создание некоторых сцен напоминало написание интерактивной книги «Выбери собственное приключение» — часть эпизодов выглядела достаточно расплывчато, чтобы подстроиться под фильм. Вскоре к проекту присоединилась шоураннер Фиби Уоллер-Бридж, которую пригласили, чтобы исправить сценарий бондианы.

Недавно исполнитель роли «агента 007» Дэниэл Крэйг стал почетным командующим Королевского флота, что соответствует званию «агента 007», которого он воплощает на экране, передает телеканал «360». Он, кроме того, пошутил, что скорее покончит с собой, чем согласится снова сыграть Бонда, сообщает «Вечерняя Москва».

Блокбастер «Не время умирать» стартовал в мировом прокате и уже вызвал недовольство зрителей. Так, некоторых возмутили антагонисты с физическими недостатками.