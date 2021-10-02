Митинги против президента Бразилии пройдут в 250 городах

Бразилиа, 2 октября. Более 80 профсоюзных организаций и 21 лидер политических партий вновь выйдут на акции протеста с требованием отстранения от должности или возбуждения судебного дела в отношении президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом сообщает агентство Telesur.

New day of protests in Brazil. More than 80 organizations, political parties and civil society will again demand the removal of President Bolsonaro for his terrible performance in defense of the Brazilian ´s rights. Ilustrations: wendellnarkedmi - Taco Taco Dum. #ForaBolsonaro pic.twitter.com/xQDOzoo2PI — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) October 2, 2021

Демонстрации против президента, организованные Бразильским народным фронтом, движением «Бесстрашный народ» (Povo sem Medo) и оппозиционными партиями, пройдут в 251 городе и 16 странах. Целью манифестаций являются ликвидация голода, борьба с экономическим кризисом, растущей инфляцией и другими проблемами, с которыми сталкивается страна.

Кроме левых и левоцентристских партий, на акциях протеста будут участвовать правоцентристские и правые организации, такие как «Гражданство» (Cidadania), «Демократы» (Demócratas), Бразильское демократическое движение (PMDB), Либеральная партия, Социал-демократическая партия и другие.

«Нужно прислушиваться к голосу народа, и мы это сделаем 2 октября. Пока Болсонару не будет смещен и осужден за преступления, которые он совершил и продолжает совершать каждый день против бразильцев, мы не остановимся», — заявили представители Бразильского народного фронта.

Para este sábado hay agendadas 260 protestas contra Bolsonaro en 251 ciudades y 16 países.



Las pautas se mueven con el correr de la pandemia: Hambre e inflación son prioridad, también el pedido de justicia ante las casi 600 mil vidas perdidas por covid.@ConexiontlSUR pic.twitter.com/giUIHEo3n9 — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) October 1, 2021

Уровень одобрения президента резко упал из-за недовольства тем, как он справляется с кризисом пандемии коронавируса. Бразилия является одной из самых пострадавших стран, с более чем 597 тысячами смертельных случаев. Демонстрации против главы государства проводятся регулярно. Одна из последних крупнейших манифестаций прошла в мае 2021 года как минимум в 200 городах страны.