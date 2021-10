Митинги против президента Бразилии пройдут в 250 городах

Бразилиа, 2 октября. Более 80 профсоюзных организаций и 21 лидер политических партий вновь выйдут на акции протеста с требованием отстранения от должности или возбуждения судебного дела в отношении президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом сообщает агентство Telesur.

New day of protests in Brazil. More than 80 organizations, political parties and civil society will again demand the removal of President Bolsonaro for his terrible performance in defense of the Brazilian ´s rights. Ilustrations: wendellnarkedmi - Taco Taco Dum. #ForaBolsonaro pic.twitter.com/xQDOzoo2PI