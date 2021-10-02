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Митинги против президента Бразилии пройдут в 250 городах
Весь мир
Митинги против президента Бразилии пройдут в 250 городах
Global Look Press  /  Antonio Molina / Keystone Press Agency

Бразилиа, 2 октября. Более 80 профсоюзных организаций и 21 лидер политических партий вновь выйдут на акции протеста с требованием отстранения от должности или возбуждения судебного дела в отношении президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом сообщает агентство Telesur.

Демонстрации против президента, организованные Бразильским народным фронтом, движением «Бесстрашный народ» (Povo sem Medo) и оппозиционными партиями, пройдут в 251 городе и 16 странах. Целью манифестаций являются ликвидация голода, борьба с экономическим кризисом, растущей инфляцией и другими проблемами, с которыми сталкивается страна.

Кроме левых и левоцентристских партий, на акциях протеста будут участвовать правоцентристские и правые организации, такие как «Гражданство» (Cidadania), «Демократы» (Demócratas), Бразильское демократическое движение (PMDB), Либеральная партия, Социал-демократическая партия и другие.

«Нужно прислушиваться к голосу народа, и мы это сделаем 2 октября. Пока Болсонару не будет смещен и осужден за преступления, которые он совершил и продолжает совершать каждый день против бразильцев, мы не остановимся», — заявили представители Бразильского народного фронта.

Уровень одобрения президента резко упал из-за недовольства тем, как он справляется с кризисом пандемии коронавируса. Бразилия является одной из самых пострадавших стран, с более чем 597 тысячами смертельных случаев. Демонстрации против главы государства проводятся регулярно. Одна из последних крупнейших манифестаций прошла в мае 2021 года как минимум в 200 городах страны.

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