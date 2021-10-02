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Руководство МГУ не планирует отчислять девятилетнюю студентку Теплякову

  /   Обновлено: 02 октября 2021 19:06
Общество
Руководство МГУ не планирует отчислять девятилетнюю студентку Теплякову
pixabay.com  /  PD

Москва, 2 октября. Ректор МГУ Виктор Садовничий опроверг слухи о планах вуза по отчислению девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Она продолжает обучение на факультете психологии.

Руководство Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова не планирует отчислять девятилетнюю студентку Алису Теплякову, обучающуюся на факультете психологии. Об этом заявил ректор высшего учебного заведения Виктор Садовничий, сообщает ТАСС.

Ранее отец девочки Евгений в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал о противодействии со стороны преподавателей и сотрудников университета. По его словам, педагоги угрожали девочке отчислением за непосещаемость. Однако ректор вуза заявил, что Теплякова посещает занятия.

«Она учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает», — подчеркнул он.

Алиса Теплякова сдала Единый государственный экзамен в возрасте восьми лет по четырем предметам: профильной математике, биологии, информатике и русскому языку. Обучение в МГУ она начала со 2 сентября.

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мгу обучение алиса теплякова
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