Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 20:13
20:11
Политика
NetEase: Аргентина договаривается с Россией о строительстве корабля ледового класса
20:10
Общество
Звезда Stranger Things Дэвид Харбор отменил все планы из-за выхода Diablo II: Resurrected
20:09
Армия
Власти Тайваня назвали «агрессией» приближение к острову самолетов ВВС Китая
20:08
Видео
Проблемы закрыты: кому досталась «золотая коллекция» киностудии «Ленфильм»
20:07
Политика
Партия «Грузинская мечта» лидирует по результатам экзит-поллов
20:03
Общество
Абитуриенты московских колледжей чаще всего выбирают IT-специальности
20:01
Политика
Востоковед Вородин: США использовали Пакистан для борьбы с влиянием СССР в Афганистане
20:00
Общество
Митрополит Иларион посоветовал православным девушкам не вступать в брак с неверующими
19:57
Экономика
Покупатели стали реже интересоваться жильем в московских новостройках бизнес-класса
19:56
Общество
Краснодарские режиссеры завоевали главный приз на фестивале документального кино «Евразия.DOC»
Все новости

Власти КНР ждут от энергокомпаний обеспечения бесперебойных поставок ресурсов
Экономика
Власти КНР ждут от энергокомпаний обеспечения бесперебойных поставок ресурсов
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Пекин, 2 октября. Правительство Китая предупредило государственные энергетические компании о недопустимости сбоев поставок электричества в зимний период и приказало обеспечить их любой ценой.

Распоряжение поступило от вице-премьера Хань Чжэна, курирующего энергосектор и промышленное производство страны. Такая информация появилась в издании Bloomberg.

Беспокойство властей обусловлено критическим положением Китая, оказавшегося в серьезном энергетическом кризисе. В результате в некоторых частях страны пришлось сократить подачу электричества на предприятия.

Согласно независимым оценкам, последствия уже ощутили порядка 44% китайских промышленных компаний. Вытянуть КНР из образовавшейся «энергетической ямы» и дать Пекину необходимое ему время на реформирование энергетики может только Россия.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Власти КНР ждут от энергокомпаний обеспечения бесперебойных поставок ресурсов
китай электричество электроэнергия энергетика энергокризис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru