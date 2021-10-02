Пекин, 2 октября. Правительство Китая предупредило государственные энергетические компании о недопустимости сбоев поставок электричества в зимний период и приказало обеспечить их любой ценой.

Распоряжение поступило от вице-премьера Хань Чжэна, курирующего энергосектор и промышленное производство страны. Такая информация появилась в издании Bloomberg.

Беспокойство властей обусловлено критическим положением Китая, оказавшегося в серьезном энергетическом кризисе. В результате в некоторых частях страны пришлось сократить подачу электричества на предприятия.

Согласно независимым оценкам, последствия уже ощутили порядка 44% китайских промышленных компаний. Вытянуть КНР из образовавшейся «энергетической ямы» и дать Пекину необходимое ему время на реформирование энергетики может только Россия.