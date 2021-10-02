Восемь ошибок при варке макарон, которые вы точно совершаете

Нет более простого и быстрого гарнира, чем макароны. Кастрюля, вода, соль — и вот вся семья уже накормлена. Но паста может быть вкуснее, если приготовить ее правильно. Журнал «Лиза» собрал для вас несколько типичных ошибок, которые совершает каждый начинающий повар при варке макаронных изделий.

Каждый второй слышал, что макароны — исконно итальянское блюдо, но вот китайцы с этим готовы поспорить. Ведь их лапша появилась еще в IV веке до нашей эры. В средние века макаронные изделия полюбились и арабам, которые тогда жили на Сицилии. Они научились хранить тесто, высушивая его тонкие пластины на солнце. Слово «макароны», собственно, и происходит от сицилийского «maccarruni» (обработанное тесто). В Россию они проникли благодаря Петру Великому, который вербовал иностранцев для постройки судов, среди которых, конечно же, были и итальянцы.

Итак, какие же ошибки мы совершаем при варке привычного всем блюда?

Размер кастрюли

По правилам, макароны должны вариться в большом количестве воды. На 100 грамм продукта нужно использовать от одного литра воды.

Если блюдо задумано на семью из трех человек, то объем кастрюли нужно увеличить до 3,5 литров, в противном случае макароны слипнутся и плохо проварятся.

Оливковое масло

Совет добавить масло в воду можно встретить в тысячах кулинарных книг. Авторы статей объясняют это тем, что таким способом макароны не слипнутся между собой. В случае, если жидкости хватает и паста хорошего качества, она не слипнется никогда. Главное — мешать изделие во время варки.

Выходит, что ценный и дорогой продукт тратится впустую. А масло лучше добавить в соус для той же пасты.

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Время варки

Ответственные производители всегда указывают время варки продукции прямо на упаковке. Эта информация не должна быть проигнорирована и если написано, что варить макароны необходимо десять минут, то нужно варить ровно столько, ни больше, ни меньше.

Если лапшу сильно разварить, то она будет невкусной и очень навредит фигуре. В состоянии «al dente» макароны практически безопасны для заветных контуров.

Сливать и промывать

Если бы повар-эксперт услышал о российской традиции сливать воду и промывать макароны, он бы упал в обморок. Водопроводная вода ну никак не улучшит вкус макаронных изделий. Ни в коем случае не промывайте их, а крахмалистую воду, оставшуюся от них, можно слить, но не в раковину или унитаз, а в соусницу, ведь именно на ее основе можно приготовить качественный соус.

Соус сверху

Все думают, что так ваше блюдо смотрится эффектнее, но стоит отметить, что таким образом очень портится вкус. Поэтому профессионалы настоятельно рекомендуют тщательно перемешать соус с пастой, дать блюду настояться около десяти минут, а уж потом подавать к столу.

Попробуйте сделать так же! Мы уверены, что семья завизжит от восторга. И запоет песню Андрея Макаревича «Люблю я макароны».

Ломать спагетти

Узнали себя? Многие делают так, потому что спагетти не помещаются в кастрюлю. Но важно понять принцип: спагетти должны быть тонкими и длинными.

Варить их можно не обязательно в большом сосуде, главное — проявить терпение. Спокойно поместите изделие в кипящую воду и дождитесь, пока края станут мягче и гибче. После этого можно надавить сверху и утопить все макароны в воде.

roscontrol.com / Пресс-служба Росконтроля

Плоская тарелка

Макароны не нужно есть из плоской тарелки! Все почему-то уверены в том, что именно плоская тарелка придаст им эксклюзивности и бог весть чего еще. Паста в разы вкуснее, если ее выложить в подогретую глубокую тарелку. Минусы плоской посуды очевидны. Во-первых, она быстро остывает, а во-вторых, она как теория плоской земли, абсолютно абсурдна (да простит нас Юрий Лоза).

Выкидывание макарон

Если вы выбрасываете остатки макарон, то не нужно, хорошо? Из остатков можно сделать запеканку, добавив немного фарша или же чего-то еще. Ни в коем случае не смывайте их в унитаз — это может стать причиной засора.

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