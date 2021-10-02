Востоковед Вородин: США использовали Пакистан для борьбы с влиянием СССР в Афганистане

«Ратное братство» между Пакистаном и США всегда было фикцией — Вашингтон лишь использовал Исламабад в своих геополитических играх, не считаясь с его интересами. Об этом в интервью ФАН заявил востоковед Дмитрий Вородин.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, призвал мировое сообщество оказать поддержку новому афганскому правительству «во имя афганского народа» и в целях избегания гуманитарного кризиса, который будет иметь серьезные последствия не только для Афганистана, но и для всего мира. Имран Хан отметил, что дестабилизированный Афганистан «снова станет убежищем для международных террористов».

«Все это было бы очень хорошо, если бы пакистанский премьер не предался воспоминаниям о том, как в 1980 году Пакистан стал «прифронтовым государством» и вместе с США помогал афганским моджахедам в их борьбе с советской оккупацией Афганистана. После вывода советского ограниченного контингента и российско-американских переговоров о прекращении помощи воюющим сторонам в этой стране пакистанцы почувствовали себя «использованными», особенно после американских санкций», — заявил Вородин.

Зато, продолжил он, когда после терактов 11 сентября Исламабад поддержал США в их борьбе с международным терроризмом, талибы (участники движения «Талибан»1 — террористической организации, запрещенной в РФ) обратились против Пакистана.

«Поэтому Имрану Хану «совершенно непонятно», почему сейчас на Пакистан перекладывается ответственность за развитие событий в Афганистане, — сказал востоковед. — И тут надо отметить, что пакистанский премьер, как обычно, слукавил и о многом умолчал. Начнем с того, что Пакистан провел очень долгую кропотливую работу для того, чтобы оказаться этим самым «прифронтовым государством». Я уже говорил о том, как Исламабад боролся против отторжения своих пуштунских провинций и создания буферного «Пуштунистана», который в перспективе мог стать частью афганского государства».

В 1950-е годы, продолжил эксперт, посредником в урегулировании афгано-пакистанских споров выступали США, планировавшие вовлечь Афганистан в формирующийся военно-политический блок на Ближнем и Среднем Востоке. По его словам, согласно плану операции «Гиндукуш» (1948 год), предполагалось окружить СССР и его союзников на юге поясом из враждебных стран, а также дестабилизировать обстановку в Афганистане, если Кабул предпримет попытки сближения с Москвой.

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«Вообще для международных отношений 1950-х годов была очень характерна «блокомания». В рамках стратегий «сдерживания» и «отбрасывания» коммунизма под эгидой США в 1954–1955 годы были созданы блоки СЕАТО (Манильский пакт) и СЕНТО (первоначально — Багдадский пакт), бывшие своего рода наследниками «Ближневосточной Антанты» (Саадабадского пакта 1937 года), также направленной против СССР. Пакистан вступил в обе эти организации, рассчитывая на их помощь в решении своих проблем с Индией и Афганистаном», — заявил собеседник ФАН.

Он напомнил, что США, намереваясь вовлечь в орбиту своей блоковой политики еще и Афганистан, выдвинули ему жесткие условия в ответ на просьбу о военных поставках. Речь шла об исключении любого влияния СССР и признании «линии Дюранда» в качестве государственной границы с Пакистаном, что должно было «закрыть» пуштунский вопрос.

«Но эти условия не были приняты, — сказал Вородин. — После прямых военных угроз со стороны Карачи (столица Пакистана в 1947–1958 годах), Кабул отказался вступать в Багдадский пакт и пошел на резкое сближение с Москвой. Когда Пакистан попробовал погреметь оружием на границе с Афганистаном, советские танковые дивизии тут же отправились к Термезу».

По словам востоковеда, в 1970-е годы Афганистан стал одной из основных сфер деятельности пакистанских спецслужб, поддерживавших силы, оппозиционные режиму Мухаммеда Дауда.

«К тому времени правящие круги Пакистана окончательно разочаровались в блоках СЕНТО и СЕАТО. Еще в 1956 году министр иностранных дел Пакистана Хамид-уль-Хак Чоудхури говорил, что лучшее, на что можно рассчитывать со стороны СЕАТО, — это совместное подтверждение его членами позиции Пакистана в отношении Кашмира и «линии Дюранда». В 1962 году, во время пограничного индийско-китайского конфликта, Запад оказал поддержку Индии — главному врагу Пакистана. В ходе Второй индо-пакистанской войны 1965 года США и Великобритания наложили эмбарго на поставки вооружений Пакистану, что вынудило его руководство срочно договариваться о военных поставках с КНР. В 1971 году Седьмой флот США никак не вмешался в Третью индо-пакистанскую войну и не атаковал индийский флот и восточно-бенгальских повстанцев», — рассказал эксперт.

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Осознание премьер-министром Пакистана Зульфикаром Али Бхутто бесполезности проамериканских военных блоков едва не привело его в советский лагерь, заметил собеседник ФАН. Однако в июле 1977 года он был свергнут в результате военного переворота, возглавленного начальником штаба генералом Мухаммедом Зия-уль-Хаком — в 1979 году по его приказу Бхутто был казнен.

«Зия-уль-Хак предпринял серьезные усилия по превращению Пакистана в исламское государство1. Если ранее пакистанские власти боролись с теми или иными фундаменталистскими группировками, такими как «Джамаат-и Ислами», то после 1977 года религиозные фанатики получили доступ к государственному управлению, проникнув во все общественные сферы и институты, включая армию и государственную службу, — рассказал Вородин. — А тем временем в Афганистане в апреле 1978 года произошла Саурская революция, в результате которой режим Мухаммеда Дауда пал и к власти в стране пришла марксистская НДПА. Началась война между Демократической Республикой Афганистан (ДРА) и выпестованными пакистанской ISI афганскими моджахедами, в которой на стороне Кабула участвовал СССР, а моджахедов поддерживали США, Великобритания, Пакистан, Китай и многие другие страны».

Осенью 1978 года, продолжил востоковед, Вашингтон приостановил военную и экономическую помощь Исламабаду, обвинив его в осуществлении ядерной программы и нарушении прав человека.

«А в апреле 1979 года США и вовсе прекратили помощь Пакистану, — сказал эксперт. — Однако уже в декабре после убийства спецслужбами СССР Хафизуллы Амина и ввода ограниченного контингента советских войск Пакистан вновь стал ближайшим американским союзником».

Тогда же, напомнил собеседник ФАН, Зия-уль-Хак объявил Пакистан «прифронтовым государством, защищающим границы свободного мира».

«Эти слова кровавого диктатора понравились очень многим в Вашингтоне, — заметил Вородин. — 1 января 1980 года президент США Джимми Картер объявил о возобновлении военной и экономической помощи Пакистану. В апреле 1982 года посол Соединенных Штатов в Исламабаде подчеркнул, что Пакистан, столкнувшийся с советской агрессией в Афганистане, нашел в США верного друга. То, что Исламабад задолго до прихода советской 40-й армии натравливал на Кабул фундаменталистские группировки, уже никого не интересовало».

Именно поэтому, убежден востоковед, Имран Хан определенно умолчал о том, что история «кидка»-Пакистана со стороны Соединенных Штатов «тянется не с 1990 года, как он сказал, а гораздо раньше — с 1960–1970-х, а то и с 1950-х годов, ведь США создавали СЕАТО и СЕНТО явно не для воплощения фантазий пакистанских диктаторов, а в первую очередь для предотвращения распространения советского влияния в Азии».

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«После гибели Зия-уль-Хака в 1988 году премьер-министром стала Беназир Бхутто, дочь Зульфикара Али. Будучи, как и отец, сторонницей светского государства, она тем не менее была вынуждена заручиться поддержкой партии «Джамиат-уль-улема-и ислами» для того, чтобы противостоять «Джамаат-и ислами», бывшей в фаворе у Зия-уль-Хака. Лидер партии улемов Фазл-ур-Рахман лоббировал свою позицию в США, Западной Европе и арабских странах Персидского залива. А еще именно он, наряду с министром внутренних дел генералом Насруллой Бабаром стоял у истоков движения Талибан (запрещенная в РФ террористическая организация. — Прим. ФАН) и дальнейшего укрепления позиций талибов в Афганистане», — рассказал эксперт.

По его словам, сменивший Беназир Бхутто Наваз Шариф также опирался на ведущие фундаменталистские организации страны.

«И так далее, и так далее, — сказал собеседник ФАН. — Поддержка Пакистаном исламистов раз за разом приводила к усилению исламистских настроений уже в нем самом. И это привело, в частности, к событиям 2007 года, когда Беназир Бхутто стала жертвой теракта, а прихожане Красной мечети объявили о выходе из правового поля Пакистана, после чего мечеть была взята штурмом».

Вородин заявил, что в 2021 году в условиях возвращения талибов в Кабул «позиция Исламабада, из кожи вон лезущего, чтобы приблизить международное признание «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ), наглядно иллюстрирует, что Пакистан с 1947 года нес и всегда будет нести ответственность за то, что происходит в соседнем Афганистане».

«Ну или не всегда, а до того момента, пока не будут урегулированы пуштунский и кашмирский вопросы, — подчеркнул востоковед. — А случится это еще ой как нескоро».

Ранее эксперт объяснил опасения Индии относительно дружбы Пакистана с талибами.

1 Организация запрещена на территории РФ.