Зверев считает причиной тяжелого состояния Гузеевой работу в «Давай поженимся!»

Москва, 2 октября. Известный шоумен и стилист Сергей Зверев прокомментировал тяжелое состояние телеведущей Ларисы Гузеевой. Он раскрыл истинную причину госпитализации звезды.

Скандально известный артист уверен, что работа на популярном телепроекте «Давай поженимся!» буквально выжала все соки из Гузеевой. За долгие годы сотрудничества с Первым каналом у нее неоднократно случался гипертонический криз. По словам Зверева, ведущая пошла по стопам каноничных свах, которые живут в деревнях.

«Я, конечно, очень сожалению, но я знаю, что все свахи в деревне болеют, потому что они подвержены всем стрессам, болезням, эпидемиям. Они теряют свою энергию», — поделился шоумен своими мыслями с корреспондентами программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Однако близкие Гузеевой не согласны со Зверевым. Некоторые отмечают, что артистка приняла предложение сняться в фильме и перед съемками решила сесть на жесткую диету, что сильно подкосило ее здоровье.

Звезда шоу «Давай поженимся!» попала в больницу в Коммунарке вечером 26 сентября. Позже в соцсетях она призналась, что была госпитализирована с коронавирусом нового типа.

Спустя время она вновь обратилась к поклонникам, сообщает телеканал «360». Гузеева поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания.