В октябре на границе США ожидаются рекордные 400 тысяч мигрантов

Вашингтон, 2 октября. Власти США ожидают нашествия 400 тыс. мигрантов в октябре. Это число может стать рекордным за последние два десятилетия, сообщает телеканал NBC News.
NEW - U.S. prepares for a potential "worst-case scenario" in which up to 400,000 migrants could cross the border in October if a Covid restriction that has blocked most migrants for almost 2 years is lifted Thursday (NBC)— Disclose.tv (@disclosetv) October 1, 2021
По данным СМИ, глава Министерства внутренней безопасности (DHS) США Алехандро Майоркас провел телефонные переговоры со своими сотрудниками. Он предупредил их о «худшем сценарии», когда в октябре границу пересекут от 350 до 400 тыс. мигрантов. Причиной такого резкого всплеска может стать отмена ограничений COVID-19, в частности, раздела 42 Кодекса США, который сдерживал беженцев все это время.
В ведомстве подчеркнули, что оценка не основана на внутренних разведданных или расчетах, а призвана подготовить сотрудников к тому, что количество мигрантов может оказаться чрезмерно большим.
Это число почти вдвое превысит 21-летний рекорд, достигнутый в июле, когда границу пересекли более 210 тыс. человек.
Раздел 42
Окружной судья США Эммет Салливан 16 сентября постановил, что использование раздела 42, введенного администрацией экс-президента Дональда Трампа для смягчения распространения COVID-19 в марте 2020 года, не дает нынешнему руководству полномочий блокировать просителей убежища при пересечении границы между США и Мексикой. Планируется, что ограничение будет снято в четверг, 7 октября.
Стихийный лагерь
В середине сентября тысячи мигрантов организовали временный лагерь под приграничным мостом у американского города Дель-Рио. Утром 16 сентября прибежище насчитывало более 8 тыс. человек, к вечеру их было уже 10 тыс. Большинство являются гражданами Гаити, а также Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Количество беженцев резко увеличилось после того, как правительство США распространило статус «временно защищенных» на гаитянцев, пострадавших в августе от разрушительного землетрясения и переживающих острый политический кризис после убийства президента.
Министерство внутренней безопасности США (DHS) отчиталось об ускоренном расформировании лагеря. После этого американский телеведущий Fox News Пит Хегсет призвал администрацию президента раскрыть местонахождение беженцев.