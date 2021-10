В октябре на границе США ожидаются рекордные 400 тысяч мигрантов

Вашингтон, 2 октября. Власти США ожидают нашествия 400 тыс. мигрантов в октябре. Это число может стать рекордным за последние два десятилетия, сообщает телеканал NBC News.

NEW - U.S. prepares for a potential "worst-case scenario" in which up to 400,000 migrants could cross the border in October if a Covid restriction that has blocked most migrants for almost 2 years is lifted Thursday (NBC)