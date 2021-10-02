В октябре на границе США ожидаются рекордные 400 тысяч мигрантов

Вашингтон, 2 октября. Власти США ожидают нашествия 400 тыс. мигрантов в октябре. Это число может стать рекордным за последние два десятилетия, сообщает телеканал NBC News.

NEW - U.S. prepares for a potential "worst-case scenario" in which up to 400,000 migrants could cross the border in October if a Covid restriction that has blocked most migrants for almost 2 years is lifted Thursday (NBC) — Disclose.tv (@disclosetv) October 1, 2021

По данным СМИ, глава Министерства внутренней безопасности (DHS) США Алехандро Майоркас провел телефонные переговоры со своими сотрудниками. Он предупредил их о «худшем сценарии», когда в октябре границу пересекут от 350 до 400 тыс. мигрантов. Причиной такого резкого всплеска может стать отмена ограничений COVID-19, в частности, раздела 42 Кодекса США, который сдерживал беженцев все это время.

В ведомстве подчеркнули, что оценка не основана на внутренних разведданных или расчетах, а призвана подготовить сотрудников к тому, что количество мигрантов может оказаться чрезмерно большим.

Это число почти вдвое превысит 21-летний рекорд, достигнутый в июле, когда границу пересекли более 210 тыс. человек.

Раздел 42

Окружной судья США Эммет Салливан 16 сентября постановил, что использование раздела 42, введенного администрацией экс-президента Дональда Трампа для смягчения распространения COVID-19 в марте 2020 года, не дает нынешнему руководству полномочий блокировать просителей убежища при пересечении границы между США и Мексикой. Планируется, что ограничение будет снято в четверг, 7 октября.

Стихийный лагерь

В середине сентября тысячи мигрантов организовали временный лагерь под приграничным мостом у американского города Дель-Рио. Утром 16 сентября прибежище насчитывало более 8 тыс. человек, к вечеру их было уже 10 тыс. Большинство являются гражданами Гаити, а также Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Количество беженцев резко увеличилось после того, как правительство США распространило статус «временно защищенных» на гаитянцев, пострадавших в августе от разрушительного землетрясения и переживающих острый политический кризис после убийства президента.

Global Look Press / Damian Sanchez / XinHua

Министерство внутренней безопасности США (DHS) отчиталось об ускоренном расформировании лагеря. После этого американский телеведущий Fox News Пит Хегсет призвал администрацию президента раскрыть местонахождение беженцев.