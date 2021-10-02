Волочкова рассказала о новых отношениях с загадочным сексуальным мужчиной

Москва, 2 октября. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова вновь обрела женское счастье. Некоторые подробности личной жизни бывшая артистка Большого театра раскрыла своим поклонникам.

Еще совсем недавно пользовали соцсетей следили за романтическим путешествием артистки в компании некого Олега, который появлялся в виде различных частей тела в Instagram-аккаунте балерины, что даже стало предметом шуток. Однако отношения оказались недолговечными — вскоре танцовщица разошлась с ним, но горевала недолго.

В новом видеообращении к поклонникам она рассказала, что совершенно счастлива. 45-летняя балерина не планирует пока представлять загадочного избранника общественности, но решила рассказать несколько фактов о нем.

«От первого лица хочу сказать, что у меня действительно сейчас есть романтические отношения с красивым и сексуальным мужчиной. Он не имеет отношения к шоу-бизнесу. Он очень меня любит, и это взаимно», — рассказала Волочкова.

Больше всего артистку радует, что новый избранник души в ней не чает. По словам балерины, мужчина относится к ней как к драгоценности, которую любит и лелеет. Лишь вместе с ним она чувствует себя по-настоящему счастливой. Поклонников танцовщица призвала порадоваться за нее, отбросив зависть и желчь.

«О таком мечтают многие женщины… Чтобы было все гармонично, чтобы был яркий частый секс. У меня это есть, вам желаю того же», — заключила звезда.

Любое высказывание Волочковой вызывает бурные обсуждения уже много лет. В одном из интервью артист балета Николай Цискаридзе рассказал, что на пике своей карьеры звезда столкнулась с сильнейшим давлением. Этот прессинг он сравнил с поездом, сообщает «Вечерняя Москва».