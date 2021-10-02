Гол Ежова принес «Крыльям Советов» победу над «Динамо» в матче РПЛ

Москва, 2 октября. Футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл «Динамо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» и закончилась со счетом 1:0 в пользу самарцев.

На встрече присутствовали 7437 зрителей. Автором победного мяча стал полузащитник Роман Ежов, которого признали лучшим игроком матча.

Столичная команда под руководством Сандро Шварца впервые в нынешнем сезоне чемпионата страны не сумела забить гол. «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, в его активе 19 очков, самарский клуб идет на десятом месте.

Ранее в матче десятого тура РПЛ казанский «Рубин» на своем поле не смог обыграть «Нижний Новгород» — 0:1. Для подопечных Леонида Слуцкого это третье поражение кряду.