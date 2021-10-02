Эксперт Юшков: рост цен на газ в ЕС не зависит от «Северного потока — 2»

Москва, 2 октября. После запуска газопровода «СП-2» стоимость фьючерсов на голубое топливо в Европе сократится примерно на 200 долларов. Однако цены все равно сохранятся на довольно высоком уровне.

Такую точку зрения выразил эксперт Финансового университета при российском правительстве Игорь Юшков. По его словам, высокие цены на сырье подталкивают европейцев к запуску российского проекта. Однако в контексте рекордного подорожания речь идет именно о фьючерсах.

«На рынке газовых фьючерсов силен психологический фактор. Если запустить "Северный поток — 2", то психологический эффект на рынок будет довольно большим», — объяснил Юшков в интервью изданию «Украина.Ру».

Стоимость фьючерсов на энергоноситель в Европе обновила очередной рекорд. Согласно данным биржи ICE, она достигла 1200 долларов за тысячу кубометров.

Текущая конъюнктура на газовом рынке масштабно «питает» «Газпром», и это положительно сказывается на госбюджете РФ.