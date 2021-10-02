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Южная Америка может столкнуться с экстремальной жарой из-за вырубки Амазонии
Весь мир
Южная Америка может столкнуться с экстремальной жарой из-за вырубки Амазонии
pixabay.com  /  PD

Бразилиа, 2 октября. Около 12 миллионов жителей Бразилии могут столкнуться с экстремальной жарой, если темпы обезлесения Амазонии продолжат увеличиваться. Об этом сообщается в докладе Фонда имени Освалду Круза (Fiocruz) и Национального института космических исследований (INPE).

Тепловой стресс может привести к температуре выше 40°C даже в тени. Жара будет сопровождаться экстремальными погодными условиями, физиологически невыносимыми для человека. Особенно в докладе подчеркивается, что такой климат окажет негативное влияние на население, проживающее в наиболее уязвимых регионах.

«Местные последствия климатических изменений для сельского хозяйства прямо связаны с политикой и стратегиями в области устойчивого лесопользования. Эффекты потепления могут непосредственно повлиять на население», — заявила представительница Fiocruz Беатрис Оливейра.

По ее словам, экстремальная жара приводит к повышению температуры тела человека, обезвоживанию, а также к стрессу, ухудшению жизненно важных функций и даже смерти. Кроме того, такие условия могут вызвать психические заболевания и понизить уровень работоспособности.

«Если обезлесение продолжится в нынешних масштабах, его последствия могут быть крайне тяжелыми для человеческой цивилизации. Эти открытия сильно повлияют на экономику, а также нанесут ущерб производству сои в Бразилии», — отметил исследователь Паулу Нобри.

Он подчеркнул, что уже через 20–30 лет обезлесение дойдет до точки невозврата: 16% из 5565 муниципалитетов южноамериканской страны пострадают от теплового стресса. Бразилия и так переживает небывалую засуху, по причине которой в государстве повысился риск масштабного отключения электроэнергии, пожаров в лесах Амазонии и большого ущерба сельскому хозяйству.

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жара амазония вырубка леса
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