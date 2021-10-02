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Саакашвили в ближайшее время выдвинут обвинение в незаконном пересечении границы

  /   Обновлено: 02 октября 2021 18:48
Политика
Саакашвили в ближайшее время выдвинут обвинение в незаконном пересечении границы
wikipedia.org  /  European People's Party

Тбилиси, 2 октября. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в ближайшие часы будет предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы.

Местные правоохранители возбудили дело по этому факту и вели расследование. О скором предъявлении Саакашвили обвинений сообщили на грузинском телеканале «Имеди».

«В ближайшие часы бывшему президенту предъявят новые обвинения, на этот раз дело касается незаконного пересечения государственной границы Грузии», — подчеркнули в прессе.

Ранее бывший президент раскрыл подробности своего задержания в Тбилиси. По словам политика, местные правоохранители не применяли силу. Сам экс-глава государства также не стал оказывать сопротивление силовикам.

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саакашвили грузия обвинения
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