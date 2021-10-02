Саакашвили в ближайшее время выдвинут обвинение в незаконном пересечении границы

Тбилиси, 2 октября. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в ближайшие часы будет предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы.

Местные правоохранители возбудили дело по этому факту и вели расследование. О скором предъявлении Саакашвили обвинений сообщили на грузинском телеканале «Имеди».

«В ближайшие часы бывшему президенту предъявят новые обвинения, на этот раз дело касается незаконного пересечения государственной границы Грузии», — подчеркнули в прессе.

Ранее бывший президент раскрыл подробности своего задержания в Тбилиси. По словам политика, местные правоохранители не применяли силу. Сам экс-глава государства также не стал оказывать сопротивление силовикам.