Финансовый эксперт Петроневич рассказал о грамотной покупке иностранной валюты

Москва, 2 октября. Лучшим временем для покупки иностранной валюты является конец каждого месяца, сообщил экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич.

Он отметил, что обычно в это время российские компании продают больше валюты, чтобы иметь возможность заплатить налоги. Однако в ситуацию с курсами валют могут вмешаться другие факторы, в результате чего приобретение денежных единиц других стран может оказаться невыгодным. Помимо этого, менять рублевые накопления лучше постепенно, передает слова Петроневича агентство «Прайм».

В то же время специалист считает, что сейчас покупка валюты не столь выгодна, как вложения в облигации. Доходность десятилетних ОФЗ, доступных любому гражданину, составляет 7,3%. Еще большие проценты могут принести надежные корпоративные бумаги, указал Петроневич.

Рубль по итогу сентября укрепился к доллару и евро. Однако не исключено, что в октябре волатильность российской валюты усилится. Экономист Валерий Корнейчук ранее спрогнозировал, каким будет курс рубля до конца текущего месяца.