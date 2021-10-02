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Финансовый эксперт Петроневич рассказал о грамотной покупке иностранной валюты

  /   Обновлено: 02 октября 2021 18:52
Экономика
Финансовый эксперт Петроневич рассказал о грамотной покупке иностранной валюты
pixabay.com

Москва, 2 октября. Лучшим временем для покупки иностранной валюты является конец каждого месяца, сообщил экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич.

Он отметил, что обычно в это время российские компании продают больше валюты, чтобы иметь возможность заплатить налоги. Однако в ситуацию с курсами валют могут вмешаться другие факторы, в результате чего приобретение денежных единиц других стран может оказаться невыгодным. Помимо этого, менять рублевые накопления лучше постепенно, передает слова Петроневича агентство «Прайм».

В то же время специалист считает, что сейчас покупка валюты не столь выгодна, как вложения в облигации. Доходность десятилетних ОФЗ, доступных любому гражданину, составляет 7,3%. Еще большие проценты могут принести надежные корпоративные бумаги, указал Петроневич.

Рубль по итогу сентября укрепился к доллару и евро. Однако не исключено, что в октябре волатильность российской валюты усилится. Экономист Валерий Корнейчук ранее спрогнозировал, каким будет курс рубля до конца текущего месяца.

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финансы инвестиции иностранная валюта
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