Юлия Савичева разрыдалась на концерте Аниты Цой из-за песни

Москва, 2 октября. Певица Юлия Савичева поделилась эмоциями от концерта поп-звезды Аниты Цой. Артистка призналась, что не смогла сдержать слез из-за песни, которая напомнила ей о покойной маме.

Цой стала звездой юбилейного шоу, которое состоялось в Кремле. Не только простые зрители, но и российские селебрити поспешили увидеть новый концерт артистки. Среди гостей была Савичева, экс-участница проекта «Фабрика звезд».

Недавно исполнительница призналась, что выступление Цой произвело на нее особенно сильное впечатление. Так, Савичева разрыдалась под композицию, из-за которой вспомнила об утрате.

«Вчера на концерте Аниты Цой я так растрогалась, слушая песню «Мама». Слезы лились градом, и я не могла дышать. Душераздирающие слова, красивая мелодия. Такие песни будут жить вечно», — поделилась артистка в Instagram.

Савичева также обратилась к поклонникам. Певица призвала фолловеров уделять близким как можно больше внимания. В ответ подписчики поделились собственными трагическими воспоминаниями о расставании с родными и утрате.

Выступление Цой в Кремле состоялось вскоре после выздоровления звезды. Артистка призналась во время концерта, что исцелилась благодаря талантам подруги, исполнительницы Кати Лель — та якобы получила свой дар от инопланетян.