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Звезда «Оно» Джейден Мартелл сыграет в новой экранизации повести Стивена Кинга
Общество
Звезда «Оно» Джейден Мартелл сыграет в новой экранизации повести Стивена Кинга
Global Look Press  /  Regina Wagner/Geisler-Fotopress

Лос-Анджелес, 2 октября. Стриминг-сервис Netflix запустил в разработку новый проект по мотивам повести писателя Стивена Кинга. Главными звездами адаптации станут Джейден Мартелл и Дональд Сазерленд.

Netflix уже не раз пытался перенести на экраны произведения короля ужасов Стивена Кинга. На этот раз выбор стриминг-сервиса пал на повесть «Телефон мистера Харригана». Права на экранизацию обошлись интернет-гигантам всего за 1 доллар в рамках сделки по покупке произведений из сборника «Будет кровь».

Недавно к проекту присоединится Дональд Сазерленд («А теперь не смотри», «Голодные игры»). Главную роль исполнит голливудский актер Джейден Мартелл — восходящая кинозвезда вновь поработает над проектом по мотивам произведения Кинга со времен съемок в хорроре «Оно», сообщает Collider.

По сюжету, главный персонаж — юноша, который живет в пригороде и дружит с пожилым миллионером-затворником. Когда бизнесмен умирает, герой обнаруживает, что может общаться с ним через iPhone старика.

Роман Стивена Кинга «Жребий Салема» также получит собственную экранизацию. Недавно стало известно, что к актерскому составу присоединился датский актер Йохан Асбек, звезда сериалов «Игра престолов» и «Любовники».

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