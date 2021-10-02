Бюджет России может пополниться на 1,1 трлн рублей от рекордных котировок газа

Москва, 2 октября. Сверхдоходов от взлетевших цен на газ Россия не получит. Такую точку зрения выразил аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Объяснил он это тем, что тариф на сырье растет на спотовых рынках с краткосрочными контрактами. Однако российский «Газпром» поставляет голубое топливо в ЕС по «длинным» соглашениям.

За месяц стоимость тысячи кубометров газа взлетела с 515 до 1199,4 доллара. Но это не означает, что «Газпром» продает свою добычу по такому тарифу. Расценка российской госкомпании привязана к нефтяным котировкам, указал директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

«Мы прогнозируем, что средняя цена российского газа на экспорт сложится в диапазоне 280–300 долларов США. Это приведет к росту экспортной пошлины. По нашим расчетам 1,1 трлн рублей, или на 60% больше, чем годом ранее», — передает его слова агентство «Прайм».

Котировки энергоносителя этой зимой могут достигнуть 1300 долларов за тысячу «кубов», заявил ранее аналитик Игорь Юшков.