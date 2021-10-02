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Лента
02 октября 21:40
21:39
Политика
Непривитым жителям Киева запретят пользоваться общественным транспортом
21:34
Политика
Зеленский намерен быть президентом Украины до исполнения всех своих предвыборных обещаний
21:31
Спорт
ЦСКА и «Краснодар» сыграли безголевую ничью в десятом туре РПЛ
21:28
Весь мир
Власти ЦАР создадут специальную комиссию для поддержки инвалидов
21:24
Происшествия
Окровавленные вещи нашли у водонапорной башни в Гае
21:19
Весь мир
МИД Эфиопии неоднократно докладывал руководству ООН о преступлениях депортированных сотрудников
21:15
Происшествия
ФАН публикует видео с места убийства женщины и трехлетнего ребенка в Ленобласти
21:03
Политика
Премьер Венгрии заявил, что не собирался учитывать мнение Украины в газовом вопросе
21:02
Происшествия
Перевозивший детей микроавтобус попал в аварию под Волгоградом
21:01
Шоу-бизнес
Поседевший Алексей Чумаков появился в видео Юлии Ковальчук
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«Физкульт-привет». Победа «Зенита» в Лиге чемпионов, Гран-при России 2021 в Сочи
Видео

Главные спортивные события недели — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

Горячо приветствуем вас, наши дорогие зрители. Редакция «Физкульт-привет» предупреждает: в этом выпуске будет очень горячо. И дело не в репортаже с Открытого чемпионата Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу…

Мы расскажем об уникальных рекордах российских клубов в европейских соревнованиях, о судебных тяжбах над бывшим олимпийским чемпионом по плаванию, а также о прошедшем в Сочи Гран-при Формулы-1.

Будет интересно! Поехали!

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спорт новости физкульт-привет
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