«Физкульт-привет». Победа «Зенита» в Лиге чемпионов, Гран-при России 2021 в Сочи

Главные спортивные события недели — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

Горячо приветствуем вас, наши дорогие зрители. Редакция «Физкульт-привет» предупреждает: в этом выпуске будет очень горячо. И дело не в репортаже с Открытого чемпионата Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу…

Мы расскажем об уникальных рекордах российских клубов в европейских соревнованиях, о судебных тяжбах над бывшим олимпийским чемпионом по плаванию, а также о прошедшем в Сочи Гран-при Формулы-1.

Будет интересно! Поехали!