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Слуцкий назвал серьезной травму игрока сборной России Самошникова
Спорт
Слуцкий назвал серьезной травму игрока сборной России Самошникова
ТАСС  /  Алеев Егор

Казань, 2 октября. Травма защитника «Рубина» Ильи Самошникова, судя по всему, серьезная, сообщил на послематчевой пресс-конференции наставник казанцев Леонид Слуцкий.

Футболист был заменен на 28-й минуте из-за повреждения, вместо него на поле появился грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия.

«Мы пока не можем понять серьезность травмы. Но, судя по всему, она серьезная», — сказал российский специалист.

В субботу «Рубин» на своем поле проиграл «Нижнему Новгороду» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Автором единственного гола стал хавбек нижегородцев Николай Калинский.

В текущем сезоне российского чемпионата Самошников сыграл в девяти матчах, в его активе один гол. Ранее футболист попал в итоговый состав национальной команды России на матчи квалификационного турнира ЧМ-2022. Россияне 8 и 11 октября встретятся со сборными Словакии и Словении.

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