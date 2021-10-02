Khaama Press: «Талибан» направил «батальон смертников» на северо-восток Афганистана

Кабул, 2 октября. Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) отправили на северо-восток Афганистана специальный «батальон смертников», сообщает Khaama Press.

Ссылаясь на сведения заместителя губернатора афганской провинции Бадахшан Нисара Ахмада Ахмади, в агентстве отмечают, что формирование будет действовать на северо-востоке республики у границы с Китаем, Таджикистаном и Пакистаном.

«Талибан» захватил власть в Афганистане минувшим летом. Боевики воспользовались решением США свернуть свою военную миссию и практически без боя взяли под контроль большинство регионов республики. В середине августа они вошли в Кабул, заставив правительство пойти на передачу власти.

1 Организация запрещена на территории РФ.