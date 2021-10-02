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Лидер ЛДПР объяснил необходимость утверждения должности Верховного правителя России
Политика
Лидер ЛДПР объяснил необходимость утверждения должности Верховного правителя России
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 2 октября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать должность президента РФ в Верховного правителя.

ЛДПР намерена внести поправки в закон, которые предполагают переименование должности главы государства в Верховного правителя России. По словам Жириновского, такое название звучит гордо и ответственно, передает «Комсомольская правда».

«Верховный правитель России. Звучит гордо, смело, ответственно и производит оптимистическое отношение к гражданам», — сказал он.

Также лидер ЛДПР отметил, что партия одобряет новый законопроект об унификации должностей. Не будет никаких ханов, султанов и гетманов, только глава региона, пояснил политик.

Ранее Жириновский поддержал инициативу российских властей о распределении бюджета на 2022-2024 годы. Идея направить треть средств на социальные расходы является правильной, отметил он.

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Жириновский президент лдпр
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