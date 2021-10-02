В Госдуме сочли некорректными слова гимнаста Далалояна о незаслуженном подарке Авериной

Москва, 2 октября. Заявление спортсмена Артура Далалояна о подарке гимнастке Дине Авериной в виде BMW X5 является некорректным. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

Парламентарий отреагировал на слова гимнаста о том, что Дина Аверина получила незаслуженный подарок в виде автомобиля. По словам Свищева, решение принимает общественный совет и Фонд поддержки олимпийцев.

«Некорректно со стороны известного нашего спортсмена делать заявление по отношению материальных подарков», — подчеркнул политик в беседе с корреспондентом «СЭ».

Депутат добавил, что в Госдуме любят гимнастку и переживают за случай, который прошел на Олимпиаде в Токио. В Аверину верят и надеются на ее победы, констатировал Свищев. Парламентарий уточнил, что в России любят всех спортсменов без исключения и основной задачей является их мотивация.

Обладательница серебряной медали Дина Аверина ранее впервые села за руль подаренного автомобиля, который получила за награду на Олимпиаде в Токио. Гимнастка восторженно сказала «Круто!» и призналась, что теперь необходимо получить водительские права.