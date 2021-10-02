Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 18:38
18:35
Происшествия
Труп пенсионера нашли на лестничной площадке в новосибирской многоэтажке
18:27
Происшествия
Школьник расклеил под Рязанью объявления с угрозами расстрела школы
18:23
Происшествия
Катер Bombardier с шестью пассажирами на борту сел на мель в районе площади Беллинсгаузена
18:23
Общество
Звезда «Оно» Джейден Мартелл сыграет в новой экранизации повести Стивена Кинга
18:22
Экономика
Бюджет России может пополниться на 1,1 трлн рублей от рекордных котировок газа
18:16
Весь мир
Почему руководство ООН замалчивает преступления миротворцев в ЦАР
18:15
Спорт
Слуцкий назвал серьезной травму игрока сборной России Самошникова
18:14
Общество
На новом кладбище Ростова-на-Дону построят крематорий
18:14
Армия
Khaama Press: «Талибан» направил «батальон смертников» на северо-восток Афганистана
18:11
Весь мир
ОАЭ пригрозили мафиози Пекеру изоляцией за публикацию разоблачений политиков Турции
Все новости

В Госдуме сочли некорректными слова гимнаста Далалояна о незаслуженном подарке Авериной

  /   Обновлено: 02 октября 2021 17:58
Политика
В Госдуме сочли некорректными слова гимнаста Далалояна о незаслуженном подарке Авериной
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Москва, 2 октября. Заявление спортсмена Артура Далалояна о подарке гимнастке Дине Авериной в виде BMW X5 является некорректным. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

Парламентарий отреагировал на слова гимнаста о том, что Дина Аверина получила незаслуженный подарок в виде автомобиля. По словам Свищева, решение принимает общественный совет и Фонд поддержки олимпийцев.

«Некорректно со стороны известного нашего спортсмена делать заявление по отношению материальных подарков», — подчеркнул политик в беседе с корреспондентом «СЭ».

Депутат добавил, что в Госдуме любят гимнастку и переживают за случай, который прошел на Олимпиаде в Токио. В Аверину верят и надеются на ее победы, констатировал Свищев. Парламентарий уточнил, что в России любят всех спортсменов без исключения и основной задачей является их мотивация.

Обладательница серебряной медали Дина Аверина ранее впервые села за руль подаренного автомобиля, который получила за награду на Олимпиаде в Токио. Гимнастка восторженно сказала «Круто!» и призналась, что теперь необходимо получить водительские права.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Госдуме сочли некорректными слова гимнаста Далалояна о незаслуженном подарке Авериной
госдума свищев аверина далалоян
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru