Центробанк и кабмин работают над запуском «зеленой» ипотеки в России

Москва, 2 октября. Информацией о подготовке проекта «зеленого» ипотечного кредитования поделилась первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.

Запуск «зеленой» ипотеки в Российской Федерации в настоящее время находится в стадии разработки, чем занимается Банк России вместе с правительством. Об этом пишет «Российская газета».

«Мы продолжаем заниматься темой рынков, здесь мы вместе с правительством работаем над таксономией социальных проектов и работаем над тем, чтобы можно было запустить "зеленую" ипотеку», — заявила представитель регулятора.

«Зеленая» ипотека предполагает создание экологичных зданий, жилье в которых будет реализоваться с помощью выдачи особых «зеленых» займов, поясняет Юдаева. С точки зрения Центробанка, «зеленые» дома представляют собой здания с высоким классом энергоэффективности и экологичности. Схожее понятие используется и в Европейском союзе.

Россияне оформят в этом году рекордное количество ипотечных кредитов, убежден управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.