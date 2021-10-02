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Весь мир
ОАЭ пригрозили мафиози Пекеру изоляцией за публикацию разоблачений политиков Турции
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ОАЭ пригрозили мафиози Пекеру изоляцией за публикацию разоблачений политиков Турции
Весь мир
ОАЭ пригрозили мафиози Пекеру изоляцией за публикацию разоблачений политиков Турции
Федеральное агентство новостей  / 

Дубай, 2 октября. Представители властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где сейчас проживает турецкий криминальный авторитет Седат Пекер, предостерегли его от публикации разоблачений политиков Анкары через чужие учетные записи. По данным Halk TV, если мафиози нарушит требование руководства ОАЭ, он будет «изолирован» — то есть лишен доступа к гаджетам и интернету.

Официальные лица обратили внимание на очередное разоблачение от Пекера, в котором тот рассказывает о попытках Анкары создать «наркоструктуру» внутри государства. Этот материал был опубликован в Twitter-аккаунте журналиста Эрка Акарера в конце сентября.

По мнению Абу-Даби, дальнейшие публикации такого рода могут нарушить «протоколы безопасности», действующие на территории Эмиратов.

Разоблачитель

Пекер, в свое время являвшийся убежденным сторонником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, минувшей весной начал публикацию в социальных сетях роликов, разоблачающих преступления и злоупотребления турецких властей. Главными «целями» этих материалов стали министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, его предшественник Мехмет Агар с сыном и депутатом правящей «Партии справедливости и развития» Толгой Агаром.

По словам Пекера, указанные люди, а также еще ряд представителей высших эшелонов власти причастны к наркотрафику, убийствам и изнасилованиям, масштабным коррупционным схемам и многим другим преступлениям.

ОАЭ пригрозили мафиози Пекеру изоляцией за публикацию разоблачений политиков Турции
Федеральное агентство новостей  / 

Самого автора разоблачений также вряд ли можно назвать законопослушным гражданином — он неоднократно сидел в тюрьме по обвинениям в контрабанде, руководстве преступной организацией, грабеже, членстве в подпольной организации и многом другом. С 2019 года мафиози живет за рубежом.

ОАЭ пригрозили мафиози Пекеру изоляцией за публикацию разоблачений политиков Турции
 / Федеральное агентство новостей

Публикации Пекера наделали немало шума в турецкой и зарубежной прессе. Фигурантами его роликов становились первые лица страны, включая и президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Впрочем, летом власти ОАЭ потребовали от Пекера прекратить публикацию видео, «порочащих другую страну». Сам мафиози заявлял, что решил подчиниться этому требованию из соображений безопасности.

Сейчас Турция пытается добиться экстрадиции криминального авторитета, однако пока согласия с Абу-Даби по этому вопросу нет. Между тем Анкара сейчас активно налаживает связи с Эмиратами — именно с этим, по мнению многочисленных экспертов, может быть связано решение властей ОАЭ повлиять на Пекера в вопросе публикации новых разоблачений.

Последнее видео Пекера было обнародовано 24 сентября в Twitter журналиста Эрка Акарера, который подвергся критике за помощь мафиози. Газета Birgün Daily, в которой работал обозреватель, разорвала сотрудничество с ним после публикации.

Криминальный авторитет также анонсировал выход нового видео 1 октября, однако пока ролик не увидел свет.

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турция оаэ седат пекер
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