Почему руководство ООН замалчивает преступления миротворцев в ЦАР

Во время активной фазы военной операции правительственных сил (FACA) против боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) министерство обороны страны запустило специальную горячую линию «1320». Обращаясь в экстренный кол-центр, жители ЦАР могли сообщать о появлении подозрительных людей в населенных пунктах, бесчинствах вооруженных групп радикалов и разгуле преступности в целом.

Однако практически сразу на горячую линию стала поступать информация о многочисленных нарушениях со стороны сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). В скором времени сотрудники организации практически сравняли счет с боевиками по количеству жалоб.

Так выяснилось, что руководство миротворцев не осуществляло должный контроль и отправляло в ЦАР преступников. Более того, накануне командиром одного из подразделений МИНУСКА в столице республики стал генерал Али Заид Мурабак аль-Хайр, которого обвиняют в 500 внесудебных казнях мавританских солдат.

Международная редакция Федерального агентства новостей выяснила, чем занимаются сотрудники миссии ООН вместо обеспечения безопасности мирных жителей, а главное — как избегают ответственности за содеянное в ЦАР.

Смерть на дороге

В конце апреля 2020 года патрульный автомобиль многопрофильной миссии ООН сбил женщину в деревне Бебура (префектура Уам-Пенде) и скрылся с места преступления. В результате происшествия потерпевшая скончалась. Не дожидаясь волны народного возмущения, руководство «голубых касок» приняло решение о переброске виновных в соседний город Пауа, который находится в 30 км.

Таким образом, введенные в Центральноафриканскую Республику для защиты жителей миротворцы оказались в центре скандала. В середине мая в городе Амадагаз, расположенном на западе страны, бронеавтомобиль танзанийского контингента МИНУСКА задавил мотоциклиста, 37-летнего отца шестерых детей Село Азоса.

Миротворцы попытались откупиться от семьи погибшего тысячей франков КФА (около двух долларов США. — Прим. ФАН) и продуктами. Но когда «голубые каски» поняли, что родственники намерены добиваться справедливости, собрали улики, погрузили тело погибшего в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Убийцы до сих пор остаются на свободе.

Буквально через месяц произошло еще одно аналогичное ДТП со смертельным исходом. Грузовик миротворцев ООН наехал на мототакси с пассажиром в районе Авеню де Франс пятого района (PK5) Банги. Вместо оказания помощи пострадавшим водитель МИНУСКА скрылся с места происшествия.

В результате аварии управлявший мотоциклом центральноафриканец погиб, а сидевшая за ним 16-летняя девушка получила тяжелые травмы. «Замять» дело у руководства миссии не получилось, так как инцидент произошел на многолюдной улице при большом количестве свидетелей.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Когда стало понятно, что миротворцы планируют избежать ответственности, коллеги задавленного таксиста организовали погоню за транспортом ООН. В результате попытавшиеся скрыться с места преступления сотрудники ООН сбили еще одного человека. Пострадавший получил серьезные травмы, но выжил.

В середине августа, во время мирной акции протеста из-за очередного смертельного ДТП, случившегося по вине представителей МИНУСКА, мавританский военный контингент открыл огонь по безоружным людям, испугавшись народного гнева. Одна из пуль попала в 12-летнюю Калтуму Джума, ребенок скончался от потери крови на месте. Еще два человека получили ранения.

Позже руководство «голубых касок», обеспокоенное возможными последствиями, связалось с отцом убитой и предложило ему 1,5 миллиона франков КФА за то, что он запишет видеообращение, в котором обвинит в произошедшем российских инструкторов.

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Однако мужчина отказался и подготовил для генпрокурора республики письмо, в котором придал инцидент огласке и потребовал наказать виновных в смерти дочери.

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Позже жители города Золе уличили бангладешский контингент МИНУСКА в размещении мин на подъезде к населенному пункту. Миротворцев поймали на преступлении не первый раз. Центральноафриканцы уверены, что миротворцы устанавливают взрывчатку, чтобы поддержать боевиков.

Ничего не вижу, ничего не слышу

В конце апреля из города Мбрес префектуры Нана-Гребици на севере ЦАР начали поступать сообщения о том, что военный контингент МИНУСКА не препятствует радикалам, занимающимся откровенными грабежами, убийствами и изнасилованием молодых девушек.

Центральноафриканцы просили разместить в населенном пункте подразделение правительственной армии, чтобы военнослужащие заменили неэффективных и опасных для общества миротворцев.

В марте 2021 года в деревне рядом с Кага-Бандоро боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) напали на двух женщин, работающих в поле. Одной из них удалось сбежать и сообщить о произошедшем главе населенного пункта. Последний обратился за помощью к военному контингенту ООН. Однако те не стали вмешиваться и проигнорировали просьбу отбить заложницу.

«Мы столкнулись с трагедией, пока рядом находились сотрудники МИНУСКА, но нам никто не помог», — рассказала пострадавшая.

В том же месяце житель города Бангасу сообщил о еще одном факте игнорирования представителями ООН преступлений боевиков.

«Вооруженные люди схватили молодую девушку и силой уволокли в кусты, чтобы ограбить, а потом изнасиловать. Миротворцы все видели, но ничего не сделали. Они все время закрывают глаза на зверства радикалов, от которых страдает народ ЦАР. Невмешательство «голубых касок» — не что иное, как прямое сотрудничество с бандформированиями. Спасибо российским и руандийским друзьям, которые вмешались, они действительно нам помогают», — рассказал местный житель.

Он также добавил, что «голубые каски» часто сами совершают преступления, однако из-за официального статуса призвать их к ответственности сложно.

Плохая компания

В начале марта один из главарей незаконного вооруженного формирования, вошедшего в конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), рассказал о связях подконтрольных бывшему президенту ЦАР Франсуа Бозизе боевиков с миротворцами ООН.

Тогда пользователь Facebook Жюльен Коуда опубликовал несколько видеозаписей с допросом полевого командира Адама Абаша. Последний подтвердил, что опальный политик пытался организовать госпереворот и привлекал наемников из соседних стран: Чада, Судана, Нигера и Нигерии.

Спустя месяц мавританский контингент МИНУСКА также оказался уличен во взаимодействии с радикалами. Встреча проходила на военном аэродроме города Нгакобо.

Среди радикалов оказались несколько бывших высокопоставленных военнослужащих, которые перешли на сторону бандформирований, — генерал Факида и экс-командир одного из подразделений в городе Бриа Маккай. Во время переговоров никого из них не задержали, что свидетельствует о тайных связях руководства «голубых касок» с главарями CPC.

Еще один случай тесного сотрудничества военнослужащих ООН с членами CPC зафиксировали в конце апреля. В Сети появилась короткая видеозапись, на которой видно, как в лесах одной из префектур ЦАР два бойца МИНУСКА волокут бездыханное тело центральноафриканца, убитого радикалами.

Просматривая запись, можно заметить, что миротворцы не особо удивлены смерти мужчины: на их лицах мелькают улыбки. В итоге труп бросили в ближайших кустах.

В середине марта жители столицы ЦАР рассказали, что видели вертолет ООН, который перевозил боевиков в Гбогборо. По словам очевидцев, это далеко не первый подобный «рейс».

Многопрофильная «миротворческая» миссия действует в республике не бесплатно. Часто главари радикалов расплачиваются с иностранцами незаконно полученными драгоценными металлами и камнями, фактически украденными у народа.

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Весной этого года ФАН сообщал, что бангладешский миротворческий контингент ООН сотрудничает со скрывающимися в лесах недобитыми боевиками CPC. В частности, 5 мая поселение Аббу подверглось нападению радикалов. Однако внимание властей привлекла даже не сама атака, а поддержка, которую оказывали бандитам.

Согласно источникам, незадолго до инцидента в Лаби, в населенном пункте, расположенном в 45 километрах от Буара, были замечены бангладешские «голубые каски» на трех пикапах. Сотрудники МИНУСКА передавали бандформированию боеприпасы.

Среди вооружения оказались даже противопехотные мины, которые установили на дороге у ближайшего золотоносного рудника. От смертельных ловушек пострадало несколько гражданских.

Также летом появилась информация о том, что инструкторы МИНУСКА из Нгакобо обучают военному делу боевиков СРС. Об этом писала и газета La gazette du matin.

«Мавританский контингент ООН занимается подготовкой боевиков на территории аэродрома. Миротворцы очень недовольны успехами правительственных сил (FACA), потому что они многие годы мирно сосуществовали с группировками. Наступление мира невыгодно для них, так как отпадает надобность в миссии», — сообщало издание.

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Миротворцам вход воспрещен

Только в первой половине 2021 года миротворцы уже неоднократно попадали в центр политических и социальных скандалов, что привело к резкой критике со стороны рядовых жителей, страдающих от действий призванного защищать население республики военного контингента ООН.

К примеру, в марте население Босангоа провело митинг перед базой МИНУСКА и потребовало отставки представителя Организации Объединенных Наций Манкера Ндиай. Люди выходили с плакатами, на которых красовались надписи с призывом срочно вывести формирования международной миссии.

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Через полтора месяца десятки тысяч центральноафриканцев по всей стране мобилизовались для масштабных выступлений против произвола «голубых касок». Население требовало немедленного вывода из республики бесполезных во всех отношениях миротворцев.

«Зачем нам помощь людей, которые грабят, убивают и спонсируют тех, кто заинтересован только в разрушении государственных институтов?», — поинтересовался один из участников протеста.

В начале июля страну также захлестнули массовые народные волнения, спровоцированные смертельным ДТП с участием миротворцев. К примеру, жители Банги устроили демонстрацию у штаб-квартиры МИНУСКА.

Центральноафриканцы знают этот адрес, так как деятельность миссии давно вызывает неприятие со стороны местных граждан. Участники стихийной акции требовали наказать виновных и немедленно завершить работу ООН в республике.

Апрель стал важным месяцем для населения Босангоа, которое провело не одну массовую акцию протеста. Участники мероприятия выступали против бесчинств сотрудников многопрофильной миссии, также последних обвинили в сговоре с вооруженными группировками и изнасилованиях местных женщин.

На плакатах, которые люди приносили с собой, члены МИНУСКА приравнивались к боевикам CPC.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

В это же время в Банги проходили демонстрации, на которых жители столицы требовали вывода военного контингента ООН за связь с главарем группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC), иностранным наемником Али Дарассой.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

Также миротворцев ООН уличили в таможенных махинациях и контрабандном импорте. Албанская компания Ecolog заработала более 40 миллиардов долларов, сотрудничая с «голубыми касками», которые помогали фирме уклоняться от пошлин.

Жители обвинили сотрудников МИНУСКА в массовом хищении ресурсов ЦАР и незаконном обогащении за счет мирного населения. Вместо защиты центральноафриканцев миротворцы ООН открыли в стране торговые точки для сбыта контрабандной продукции.

Кроме упомянутых выше преступлений, руководство многопрофильной миссии пытается активно противодействовать тем, кто действительно заинтересован в оказании помощи народу ЦАР — Российской Федерации. Не имея возможности открыто заявлять о недовольстве, представители МИНУСКА используют грязные инструменты политической борьбы — подкуп местных жителей.

Центральноафриканцам предлагают за деньги обвинять отечественных инструкторов, занимающихся подготовкой правительственной армии (FACA). Так, в мае 2021 года командование МИНУСКА предлагало женщине внушительную сумму за клевету против россиян. Однако она отказалась, заявив, что именно специалисты из России помогают республике заново выстроить государственность и победить боевиков.

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Безмолвные жертвы

Помимо нанесения тяжелых травм, убийств, откровенного заигрывания с радикальными группировками, центральноафриканцы обвиняют миротворцев в сексуальном насилии. В мае пользователь Facebook Сабрина Грант опубликовала пост, в котором рассказала, что над ее двоюродной сестрой, матерью семерых детей из Бангасу, в июне прошлого года надругались три солдата габонского контингента МИНУСКА. Женщину насиловали несколько часов.

После того как потерпевшая обратилась к руководству миссии и рассказала о произошедшем, реакции не последовало, ее просто выгнали.

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Однако именно это событие спровоцировало начало юридического процесса, итогом которого стало решение командования многопрофильной миссии ООН о выводе из Центральноафриканской Республики габонского контингента. Всего страну покинуло 450 человек.

На обвинения об изнасиловании отреагировали в военном ведомстве Либревиля. Чиновники заверяют, что все причастные к преступлениям понесут заслуженное наказание:

«В последние недели в министерство обороны поступили сообщения об особо серьезных и неэтичных действиях, порочащих честь и достоинство вооруженных сил нашей республики, совершенных отдельными членами 6-го и 7-го батальонов миссии по стабилизации в Центральноафриканской Республике».

В итоге расследование намеренно растянули на три месяца, чтобы избежать лишнего шума. Вероятно, дело в очередной раз попытаются замять. Тем временем на смену депортированного габонского контингента руководство ООН оперативно дислоцировало в ЦАР миротворцев из Туниса. Однако новые сотрудники МИНУСКА пошли по тому же пути, что и их отстраненные коллеги.

«Пройдитесь по столице ЦАР. Каждый второй продуктовый магазин принадлежит миротворцам ООН. После отстранения габонского контингента их место занял тунисский состав. И они делают все то же самое! Спекулируют, грабят, а иногда и насилуют жителей! По всей стране развернуто более 12 000 «голубых касок», и это число постоянно увеличивается. Но они не занимаются стабилизацией обстановки. О защите гражданского населения речи не идет и никогда не шло. Люди уже давно думают, что дислокация новых миротворцев нужна только для того, чтобы как можно больше из них смогли что-нибудь получить в Центральноафриканской Республике. Все это похоже на заговор ООН. Как, имея такое материальное оснащение, МИНУСКА до сих пор не сделала ничего хорошего для жителей?» — возмутились аналитики информационного портала OverBlog.

Кто разорвет порочный круг

По мнению центральноафриканских политиков и общественных деятелей, список преступлений контингента МИНУСКА будет только пополняться и это продолжится до тех пор, пока все миротворцы не покинут территорию ЦАР. По этой причине официальные власти должны сделать все возможное для скорейшего вывода «голубых касок».

Мы перечислили лишь самые резонансные злодеяния представителей европейской миссии, о которых граждане африканской страны сами сообщили местным правоохранителям. Сколько еще неучтенных и не получивших огласку правонарушений на совести членов ООН — остается только догадываться.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей опубликовала расследование о том, почему граждане ЦАР требовали вывода военного контингента Организации Объединенных Наций из страны, а главное — что спровоцировало народный гнев и недоверие в адрес тех, кто находится в ЦАР для защиты гражданского населения.