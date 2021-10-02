Лондон, 2 октября. Европейский союз самостоятельно спровоцировал кризисную ситуацию в газовой отрасли, убеждены читатели издания Daily Express из Великобритании.

Некоторые эксперты считают, что теперь Москва может заполучить «огромную власть» над Евросоюзом, так как объединение оказалось под угрозой энергетического кризиса ввиду экстремально высоких цен на природный газ, малых поставок топлива, незаполненности хранилищ и ряда других причин. Об этом пишет РИА Новости.

Судя по оставленным подписчиками британской газеты Daily Express комментариям, многие люди придерживаются мнения, что непродуманная политика ЕС в отношении России привела Европу к трудным реалиям сегодняшнего дня.

«ЕС продал душу России, полагаясь на их газ. Теперь они могут легко выиграть войну, просто его отключив. Вот почему мы не должны лишать возможности производить электроэнергию из угля, которого у нас достаточно. Если будет еще одна война, не дай бог, глобальное потепление станет наименьшей из наших проблем», — поделился своей позицией юзер Birdmaniw.

Другой пользователь заявляет, что Европе давно говорили о возможности развития кризисной ситуации в данной отрасли, но Брюссель попросту не желал слушать.

«Их постоянно предупреждали об этой проблеме, но они предпочли проигнорировать ее», — указывает Sdemnips.

Читатель с ником K69tie пишет, что проблема изначально заключается в некорректном поведении Европейского союза и его отношении к Российской Федерации.

«Именно поэтому многие из нас говорили, что надо перестать клеветать на Россию. Путину не нужно было бы сокращать поставки, если бы к нему относились как подобает лидеру самой большой страны в мире. Эти постоянные разговоры о войне с Россией уже давно устарели и звучат по-детски. Как будто Запад отчаянно жаждет новой войны!» — пожаловалась подписчица.

Еще один корень проблем нашел пользователь, представившийся как FoxyStar. Он посчитал ключевой в сложившейся ситуации проблему вокруг запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Причина нынешней газовой проблемы — бюрократическая волокита со стороны ЕС по поводу "Северного потока — 2", поэтому вина за рост цен на газ лежит на них», — уверен юзер.

Стоимость голубого топлива на рынках Азии и Европы может продолжить расти и подскочить еще в четыре раза, до 100 долларов за один миллион британских тепловых единиц, прогнозируют эксперты Bloomberg.