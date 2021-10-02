Ученые из Северо-Восточного университета разрабатывают «умную» одежду для Арктики

Якутск, 2 октября. Специалисты из Якутии приступили к разработке специальной «умной» одежды для нахождения людей в низких температурах Арктики.

Ученые Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова придумали технологию, которая способна защитить человека от предельно низких температур. Эксперты отметили, что речь идет об электронном текстиле. Разработанная ткань отлично подходит для суровых климатических условий.

«Она устойчива перед механическими нагрузками, при этом проста и довольно дешева в изготовлении, а также безопасна для пользователя», — сообщили в пресс-службе университета.

За счет добавления наноматериалов ткань обладает свойствами разных устройств — она может измерять работу органов человека или нагреваться. Материал создан с использованием проводящих полимеров и наночастиц. При этом, по словам экспертов, технология производства текстиля простая, что позволит получать ткань в больших объемах.

В Пермском политехническом университете ранее завершили исследования по повышению прочности металлических изделий более чем на 30%. Разработку ученых можно использовать в области машиностроения и авиастроения.