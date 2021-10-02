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Моторизованный полк Росгвардии получил Боевое знамя
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Нарышкин бастион в Петропавловской крепости стал местом проведения торжественной церемонии вручения Боевого знамени. Реликвию передали специальному моторизованному полку Северо-Западного округа Росгвардии.

Десятки военнослужащих, ветераны боевых действий и высший командный состав стали свидетелями вручения официального символа. Мероприятие также было посвящено юбилею подразделения.

«Сегодня состоялась торжественная церемония в ознаменование 55-ой годовщины со дня образования второго специального моторизованного полка. Здесь вручено Боевое знамя полка, как официальный символ и воинская реликвия. Оно в любом случае повлияет на движение вперед, и мы будем оставаться лучшими в боевой подготовке», — считает командир второго специального моторизованного полка Дмитрий Мороз.

На церемонии полку также была вручена грамота от президента Российской Федерации. Документ зачитал первый заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии Эльхан Нагиев.

«Военнослужащие воинской части не раз доказывали, что способны действовать в самых сложных условиях при выполнении служебно-боевых задач, проявляя при этом высокий уровень профессионализма, мастерства и лучшие качества военнослужащих войск национальной гвардии. За образцовое выполнение воинского долга, проявленную при этом отвагу, самоотверженность и мужество многие военнослужащие полка награждены орденами и медалями», — заявил генерал-майор.

На торжественное мероприятие были приглашены и ветераны полка. Военнослужащие отметили, что не видели друг друга долгие годы и были рады встрече с сослуживцами.

«В этом полку прослужил с 1989 по 2010 год. Участвовал в боевых действиях в Чеченской республике, в городе Баку. В 2010 году закончил службу. Награжден Орденом Мужества за действия в Чеченской республике», — вспоминает Андрей Ижевский, ветеран боевых действий.

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