Власти Франции заморозили цены на газ и электричество с 1 октября

Париж, 2 октября. Правительство Франции приняло решение о заморозке цен на газ и электричество с 1 октября. Об этом в эфире французского телевидения объявил премьер-министр республики Жан Кастекс.

Это произошло после того, как один из крупнейших поставщиков энергии во Франции поднял тарифы на 12,6%. Впрочем, как заверил премьер, это будет последним повышением перед вступлением в силу запрета правительства. Предполагается, что действие документа продлится до тех пор, пока цены на энергоносители не стабилизируются. Французское правительство ожидает, что это произойдет не раньше марта-апреля 2022 года.

Власти Франции собирались провести индексацию коммунальных тарифов в феврале 2022 года. Однако на фоне рекордных цен на энергоносители государство решило отменить это решение, пойдя навстречу потребителям.

Член Европарламента Михай Тудосе считает, что Евросоюз этой зимой столкнется с серьезным энергетическим кризисом. Как объяснил в беседе с ФАН экономист Андрей Лобода, европейские государства сейчас вынуждены расплачиваться за принятые законы, направленные на ограничение работы российских газопроводов.