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Китайский блогер с портала WeChat восхитился русскими банями
Общество
Китайский блогер с портала WeChat восхитился русскими банями
pixabay.com  /  nkaminetskyy

Москва, 2 октября. Пользователь китайской социальной сети WeChat рассказал об особенностях русской бани, которые больше всего его поразили.

Блогер рассказал, что у россиян пользуется популярностью место, где они собираются в полуголом виде похлестать друг друга вениками из веток растений. После этого их кожа становится ярко-красной, а лица светятся от удовольствия.

Пользователь соцсети отметил, что в каждом районе российского города есть баня. Он добавил, что обычно это старое двухэтажное здание с заурядной внутренней отделкой.

«Особую атмосферу славянской культуры создают дерево и традиционная русская резьба», — продолжил блогер.

По его словам, в российских банях есть общие помещения, а также «комнаты для влюбленных». В заведениях продаются все необходимые принадлежности, а также алкоголь или сладости.

«Русские любят баню равно так же, как и выпить», — подчеркнул пользователь WeChat.

Это объясняется суровым российским климатом. Из-за сильных морозов у жителей этой страны не очень активное потоотделение. Поэтому в организме могут накапливаться токсины, которые можно вывести в парной, а «порка» веником, способствует кровообращению.

Как ранее сообщалось, русская баня набирает популярность в Японии. Многие крупные офисы стали открывать собственные отделы с парилками.

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