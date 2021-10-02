Минобороны Южной Кореи презентовало новый истребитель KF-21 Boramae

Сеул, 2 октября. Агентство военных разработок Министерства национальной обороны Южной Кореи провело презентацию нового истребителя KF-21 Boramae.

На официальном YouTube-канале ведомства появился видеоролик, запечатлевший полет истребителя. Запись была сделана при помощи компьютерной графики. Как отметили в агентстве, видео «не имеет ничего общего с конкретной системой вооружения или страной».

Как ожидается, особенностью самолета станет радар с активной фазированной антенной решеткой. Дальность полета истребителя будет достигать 2,9 тысячи километров, а максимальная нагрузка — 7,7 тонны.

Ранее также сообщалось, что в Южной Корее начнется массовое производство новейших баллистических ракет для подводных лодок. Военные уже испытали боеприпас. Реактивный снаряд был выпущен с субмарины «Досан Ан Чан Хо» на полигоне в провинции Чхунчхон-Намдо.