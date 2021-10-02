Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 18:37
18:35
Происшествия
Труп пенсионера нашли на лестничной площадке в новосибирской многоэтажке
18:27
Происшествия
Школьник расклеил под Рязанью объявления с угрозами расстрела школы
18:23
Происшествия
Катер Bombardier с шестью пассажирами на борту сел на мель в районе площади Беллинсгаузена
18:23
Общество
Звезда «Оно» Джейден Мартелл сыграет в новой экранизации повести Стивена Кинга
18:22
Экономика
Бюджет России может пополниться на 1,1 трлн рублей от рекордных котировок газа
18:16
Весь мир
Почему руководство ООН замалчивает преступления миротворцев в ЦАР
18:15
Спорт
Слуцкий назвал серьезной травму игрока сборной России Самошникова
18:14
Общество
На новом кладбище Ростова-на-Дону построят крематорий
18:14
Армия
Khaama Press: «Талибан» направил «батальон смертников» на северо-восток Афганистана
18:11
Весь мир
ОАЭ пригрозили мафиози Пекеру изоляцией за публикацию разоблачений политиков Турции
Все новости

Минобороны Южной Кореи презентовало новый истребитель KF-21 Boramae
Армия
Минобороны Южной Кореи презентовало новый истребитель KF-21 Boramae
wikipedia.org  /  U.S. Navy / Public Domain

Сеул, 2 октября. Агентство военных разработок Министерства национальной обороны Южной Кореи провело презентацию нового истребителя KF-21 Boramae.

На официальном YouTube-канале ведомства появился видеоролик, запечатлевший полет истребителя. Запись была сделана при помощи компьютерной графики. Как отметили в агентстве, видео «не имеет ничего общего с конкретной системой вооружения или страной».

Как ожидается, особенностью самолета станет радар с активной фазированной антенной решеткой. Дальность полета истребителя будет достигать 2,9 тысячи километров, а максимальная нагрузка — 7,7 тонны.

Ранее также сообщалось, что в Южной Корее начнется массовое производство новейших баллистических ракет для подводных лодок. Военные уже испытали боеприпас. Реактивный снаряд был выпущен с субмарины «Досан Ан Чан Хо» на полигоне в провинции Чхунчхон-Намдо.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобороны Южной Кореи презентовало новый истребитель KF-21 Boramae
истребитель республика корея kf-21
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru